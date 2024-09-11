【ＦＯＣＵＳ】鬥嘴賀錦麗顯老態，侵侵下場辯論翻盤？

【ＦＯＣＵＳ】２０２４年美國總統大選，賀錦麗贏定了？拋開「神算子」Ａｌｌａｎ

Ｌｉｃｈｔｍａｎ（李奇曼）的押注、天后Ｔａｙｌｏｒ Ｓｗｉｆｔ（泰勒絲）的背書、名嘴

Ｃｈｒｉｓ Ｗａｌｌａｃｅ（華萊士）的「毀滅」論， 單看特朗普周二（１０日）晚對陣賀

錦麗時的愈來愈大的聲量、愈難掩飾的憤怒，足以令共和黨未來８周陷入更謹慎的攻防戰，而不

按常理出牌的侵侵有何「翻盤」大招？



＊憤怒失控，語不驚人死不休＊



「特朗普今晚老態盡顯（ｌｏｏｋｅｄ ｏｌｄ ｔｏｎｉｇｈｔ）」，９０分鐘辯論結束

後，恐怕沒有任何一句評論，比７６歲的ＣＮＮ主播華萊士（霍士新聞前名嘴）更「毒舌」。他

指，未料到會見證如同６月特朗普、拜登辯論般，「如此具有毀滅性的辯論」。

６月２８日在電視辯論現場，嘲笑拜登「無法將高爾夫球擊出５０碼」的侵侵，今次面對較

自己年輕１８歲的賀錦麗，似乎繼承了前對手「語無倫次」的標籤。而「處決嬰兒」、「移民吃

寵物」

、「佩洛西負責國會大廈安全」、「她是馬克思主義者」等語不驚人死不休的言論，更讓賀錦麗

手托下巴、笑看對手的表情包迅速走紅。



＊辯論開場就將中國擺上枱面＊



相比上一次特拜辯論幾乎未提及中國，今次特賀一開場就將中國擺上枱面。一早聲稱將對中

國產品徵收６０％或以上關稅的特朗普，辯論時再稱，關稅為美國帶來數千億美元收入，民主黨

政府亦從未取消關稅，「接下來將發生何事，誰將承受更高的價格，正是中國以及所有多年來一

直欺騙我們的國家」，「中國在墨西哥建設汽車工廠，並銷售至美國，我們不會允許這發生」。

他並引用匈牙利極右總理歐爾班 （Ｖｉｋｔｏｒ Ｏｒｂａｎ）稱，中國、朝鮮、俄羅斯都「

害怕」自己。

賀錦麗則將特朗普將徵收的關稅，稱為對美國人的「銷售稅」，此將令中產價格每年增加

４０００美元的負擔，「他發動了貿易戰，並引發了美國史上最高的逆差之一」。她並攻擊特朗

普「向中國出售美國晶片，幫助他們提升軍隊的現代化」。

她強調，對華政策應是確保美國贏得２１世紀的競爭，「這需要專注於與盟友的關係，專注

於投資美國的技術，以贏得人工智慧、量子計算的競賽，專注於支持美國的勞工。」



＊未閱２０２５計劃 ＶＳ 承認擁槍＊



可以預想，賀錦麗勝選將維持拜登時期的對華「小院高墻」式圍堵，並結合有針對性的關稅

（例如電動車、半導體）。而特朗普如有第二任期，將變本加厲大打關稅牌。高盛較早時就預計

，倘若特朗普勝出，中國輸美商品的實際關稅稅率將提高３至４個百分點，峰值時期將推升核心

ＰＣＥ通脹３０至４０基點。

至於美國國內議題，雙方繼續就經濟、通脹、移民、槍支、墮胎權、國會大廈騷亂等議題舊

調重彈，其中的亮點是，特朗普首次表示「從未看過、亦不會看《２０２５計劃

（Ｐｒｏｊｅｃｔ ２０２５）》（被稱為極右翼政策藍圖）」，而賀錦麗首次表示自己和副總

統候選人沃爾茲都是「槍支擁有者」。



＊難以就此斷言大選勝負已分＊



此外，賀錦麗就捍衛女性墮胎權發表最強訊息，令她不僅在辯論結束後獲得巨星

Ｔａｙｌｏｒ Ｓｗｉｆｔ的正式背書，更有來自基層女性選民的捐款激增。而在剛過去的８月

，賀錦麗競選團隊籌集了３﹒６億美元捐款，遠超特朗普團隊的１﹒３億美元。此外，比特幣價

格走低，亦或預示「幣圈好友

」特朗普勝算走低。

不過，如就此斷言大選勝負已分，無疑是一廂情願。隨著保守派的霍士新聞提議１０月主持

第二場辯論，抱怨今次「以一敵三（賀錦麗及兩位美國廣播公司主持，其中一位是克林頓前高級

助理）」的侵侵陣營，勢要翻盤雪恥，加倍奉還。

