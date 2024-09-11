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AH股新聞

11/09/2024 16:10

《打擊貪腐》前反恐專員劉躍進被開除黨籍，涉就案件協調等謀利

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中紀委國家監委網站通報，經立案審查調查，十三屆全國政協
委員劉躍進（副部長級）嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，
構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，中紀委常委會決定給予劉躍進開除黨籍處分；按規定取消其
享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一
併移送。
　　通報指，經查，劉躍進喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；
無視中央八項規定精神，違規出入私人會所接受宴請；在組織函詢時不如實說明問題；違規收受
禮金；私自留存涉密文件；毫無紀法意識，執法犯法，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢
交易，利用職務便利為他人在企業經營、案件協調等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　　６５歲的劉躍進是首任公安部反恐專員，今年３月被通報受查。他早年在天津公安系統工作
，官至天津市公安局副局長兼刑偵局局長，２００１年調入公安部，成為當時３位被提拔的地方
公安部門領導中最年輕的正廳級官員。在公安部，他先後擔任過武警學院副院長，禁毒局副局長
（正局級）、局長等職，至２０１４年１０月成為公安部黨委委員，次月成為公安部部長助理，
２０１５年兼任國家禁毒委副主任及國家禁毒辦主任，同年底成為公安部反恐專員（副部長級）
，至２０２０年６月離任。劉躍進同時是第十三屆全國政協委員、十三屆全國政協外事委員會委
員。
　　劉躍進曾組織偵辦過多宗大案、要案。其中在公安部禁毒局局長任上，劉躍進以「１０．５
」湄公河慘案專案組組長身份，帶領專案組破獲２０１１年金三角中國船員遇襲案主犯糯康，獲
公安部授予全國公安系統二級英雄模範榮譽稱號。電影《湄公河行動》中禁毒局局長高剛的原型
就是劉躍進。（ｓｌ）

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