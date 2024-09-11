《國企紅籌》馬鋼（００３２３）控股股東擬最多３億人幣增持Ａ股

《經濟通通訊社１１日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，控股

股東馬鋼集團擬斥不少於１﹒５億元人民幣，且不高於３億元人民幣作增持Ａ股。

該集團指，馬鋼集團以自有資金增持，計劃將自首次增持日起不超過６個月內實施完畢。增

持乃對該集團未來發展的信心，對長期投資價值的認可。（ｗｈ）

