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AH股新聞

12/09/2024 08:51

《駐京專電》服貿會今日北京開幕，法國首次擔任主賓國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》２０２４年中國國際服務貿易交易會（服
貿會）９月１２日至１６日在京舉辦，今日上午將舉行開幕式。
　　今年服貿會將有８０多個國家和國際組織設展參會，其中葡萄牙、聯合國糧農組織等１３個
國家和國際組織首次線下獨立設展。法國首次擔任主賓國，並將圍繞中法建交６０周年打造特色
國家館。四川、海南首次擔任主賓省，將舉辦特色展示和主題活動。４２０餘家世界５００強和
行業龍頭企業確認線下參展，３７個地方交易團、中央企業交易團、中央金融交易團全部組建。
　　今年服貿會延續「一會兩址」的形式，在中國國家會議中心和首鋼園區舉行。本次服貿會繼
續舉辦綜合展和專題展。綜合展設在國家會議中心，設置成就展、國別展、省區市及港澳台展、
主題專區等。專題展設在首鋼園區，聚焦行業熱點和發展趨勢，設置電信、計算機和信息服務，
金融服務，文旅服務，教育服務，體育服務，供應鏈及商務服務，工程咨詢與建築服務，健康衛
生服務，環境服務等專題。在今年服貿會上，各領域紛紛帶來各自發展的最新成果、最新技術，
充分展示我國各行各業發展的新趨勢、新動向。

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