【提振內房】京冀戶籍居民在津購房享市民待遇，專家：政策非雙向

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》天津市發改委起草形成《提升城市服務保

障水平促進新市民安居樂業政策舉措（徵求意見稿）》，其中提出，北京市、河北省戶籍居民和

在北京市、河北省就業人員在天津購買住房的，享受本市戶籍居民購房政策；本市戶籍居民在市

內六區購買單套１２０平方米以上新建商品住房的，不再核驗購房資格。對於在津貸款購買商品

住房的居民家庭，首套、二套商業性個人住房貸款最低首付比例分別為１５％、２５％，「認房

不認貸」，降低新市民購房門檻。



＊專家：政策僅限於京冀向天津的購房市場＊



廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對此解讀稱，此政策實質上是對京冀

戶籍及非戶籍（但在京冀就業）人群在天津購房的限購政策進行了全面放開，體現了京津冀一體

化的戰略布局，促進了要素的自由流動和區域互聯互通。然而，這一政策並非雙向流動，即僅限

於京冀向天津的購房市場。同時，享受戶籍購房待遇並不意味著在教育等公共服務方面等同於戶

籍居民，相關公共服務仍需滿足相應政策條件。

此外，草案還提出加快發展保障性租賃住房，以滿足新市民的租房需求。計劃通過盤活閒置

和低效利用的非居住房屋，有效擴大保障性租賃房源的籌集。此次天津的政策調整，取消了

１２０平方米以上新建商品住房的限購，並降低了首付比例，與全國多數城市的住房市場調控趨

勢一致。

