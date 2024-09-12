  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2024 09:27

【提振內房】京冀戶籍居民在津購房享市民待遇，專家：政策非雙向

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》天津市發改委起草形成《提升城市服務保
障水平促進新市民安居樂業政策舉措（徵求意見稿）》，其中提出，北京市、河北省戶籍居民和
在北京市、河北省就業人員在天津購買住房的，享受本市戶籍居民購房政策；本市戶籍居民在市
內六區購買單套１２０平方米以上新建商品住房的，不再核驗購房資格。對於在津貸款購買商品
住房的居民家庭，首套、二套商業性個人住房貸款最低首付比例分別為１５％、２５％，「認房
不認貸」，降低新市民購房門檻。
　
＊專家：政策僅限於京冀向天津的購房市場＊
　
　　廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉對此解讀稱，此政策實質上是對京冀
戶籍及非戶籍（但在京冀就業）人群在天津購房的限購政策進行了全面放開，體現了京津冀一體
化的戰略布局，促進了要素的自由流動和區域互聯互通。然而，這一政策並非雙向流動，即僅限
於京冀向天津的購房市場。同時，享受戶籍購房待遇並不意味著在教育等公共服務方面等同於戶
籍居民，相關公共服務仍需滿足相應政策條件。
　　此外，草案還提出加快發展保障性租賃住房，以滿足新市民的租房需求。計劃通過盤活閒置
和低效利用的非居住房屋，有效擴大保障性租賃房源的籌集。此次天津的政策調整，取消了
１２０平方米以上新建商品住房的限購，並降低了首付比例，與全國多數城市的住房市場調控趨
勢一致。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金