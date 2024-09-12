  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2024 09:53

《駐京專電》李強同沙特工商界座談：歡迎分享中國發展紅利

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強在利雅得同沙特工商界代
表座談交流。李強表示，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，１４億多人超大規模市場
的需求持續釋放，產業數字化、智能化、綠色化轉型升級持續推進，人工智能、雲計算、生物醫
藥等領域的科技創新持續活躍，將催生更多新的經濟增長點，孕育出眾多高成長性企業。這些將
為包括沙特在內的各國企業提供更廣闊的市場空間和投資機遇，歡迎更多沙特企業來華考察，更
好分享中國的發展紅利。
　
＊加快推進電信等服務領域開放＊
　
　　李強指出，中沙經貿合作進一步深化面臨許多有利條件。兩國企業家要把握大勢，展現更大
作為。希望沙特的企業持續深耕中國市場，更加堅定地在中國投資興業，做大做強油氣、石化、
基建、貿易等傳統領域合作，加強數字經濟、綠色經濟等新興產業、未來產業合作，同時積極做
增進中沙友誼與相互理解的橋梁紐帶，推動中沙全面戰略夥伴關系不斷向更高水平邁進。中國政
府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將進一步放寬市場准入，落實全面取消制
造業領域外資准入限制措施，加快推進電信等服務領域開放，同時做好外資企業服務保障，讓在
華投資發展的外資企業更加扎根中國、贏在中國。
　　沙特投資大臣法利赫、商務大臣卡斯比以及沙特公共投資基金、沙特國家石油公司、沙特基
礎工業公司、沙特國際電力和水務公司、阿吉蘭兄弟控股集團等企業負責人和中國－海合會共同
投資聯合會代表出席。與會沙特工商界代表表示，沙工商界看好中國經濟發展前景，對在華發展
充滿信心，願搶抓機遇，持續投資中國，進一步發揮互補優勢，創新合作模式，在能源、新能源
、金融、電動汽車、數字經濟等領域深化合作。

【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金