《駐京專電》李強同沙特工商界座談：歡迎分享中國發展紅利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強在利雅得同沙特工商界代

表座談交流。李強表示，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，１４億多人超大規模市場

的需求持續釋放，產業數字化、智能化、綠色化轉型升級持續推進，人工智能、雲計算、生物醫

藥等領域的科技創新持續活躍，將催生更多新的經濟增長點，孕育出眾多高成長性企業。這些將

為包括沙特在內的各國企業提供更廣闊的市場空間和投資機遇，歡迎更多沙特企業來華考察，更

好分享中國的發展紅利。



＊加快推進電信等服務領域開放＊



李強指出，中沙經貿合作進一步深化面臨許多有利條件。兩國企業家要把握大勢，展現更大

作為。希望沙特的企業持續深耕中國市場，更加堅定地在中國投資興業，做大做強油氣、石化、

基建、貿易等傳統領域合作，加強數字經濟、綠色經濟等新興產業、未來產業合作，同時積極做

增進中沙友誼與相互理解的橋梁紐帶，推動中沙全面戰略夥伴關系不斷向更高水平邁進。中國政

府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將進一步放寬市場准入，落實全面取消制

造業領域外資准入限制措施，加快推進電信等服務領域開放，同時做好外資企業服務保障，讓在

華投資發展的外資企業更加扎根中國、贏在中國。

沙特投資大臣法利赫、商務大臣卡斯比以及沙特公共投資基金、沙特國家石油公司、沙特基

礎工業公司、沙特國際電力和水務公司、阿吉蘭兄弟控股集團等企業負責人和中國－海合會共同

投資聯合會代表出席。與會沙特工商界代表表示，沙工商界看好中國經濟發展前景，對在華發展

充滿信心，願搶抓機遇，持續投資中國，進一步發揮互補優勢，創新合作模式，在能源、新能源

、金融、電動汽車、數字經濟等領域深化合作。

