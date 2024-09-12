《中國要聞》ＩＢＭ：關閉中國研發部門已是完成時，不可撤銷

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財新網》報道，ＩＢＭ ＣＥＯ Ａｒｖｉｎｄ

Ｋｒｉｓｈｎａ近日在一次面向ＩＢＭ全球員工的內部線上會議中表示，關閉中國研發部門已是

完成時，這個決定不可撤銷。

他表示，ＩＢＭ希望能夠專注全球的幾個戰略要地，包括美國的奧斯汀、聖何塞，加拿大的

多倫多，波蘭的克拉科夫（Ｋｒａｋｏｗ），愛爾蘭的都柏林，印度的班加羅爾和科

（Ｋｏｃｈｉ），這些要地是能夠容納數千人團隊的地方。他還補充稱，對於戰略要地的定位並

不僅限於軟件開發，也包括了硬件設計、咨詢業務等。

ＩＢＭ此前決定關閉在華僅剩的中國開發實驗室（ＣＤＬ）、中國系統實驗室（ＣＳＬ）兩

個研發部門，並於上個月以線上會議方式通知裁員，涉及千名員工，原本預定３０分鐘的會議僅

開了３分鐘就匆匆結束。目前不少被裁員工正在和ＩＢＭ進行離職談判。

在中國研發部門宣布關閉後，一部分原屬於中國區的項目已經轉移給印度，並在ＩＢＭ官網

發布了大量相關崗位招聘信息。在ＩＢＭ近日更新的官網介紹中，已經開始將印度系統開發實驗

室（ＩＳＤＬ）稱為ＩＢＭ基礎設施部門最大的開發中心。

過去十餘年，隨著國產ＩＴ系統替代和ＩＢＭ自身雲轉型不及預期，ＩＢＭ中國區２０１３

年營收同比下滑１４％，自此開始了多年的兩位數下墜。最新數據顯示，ＩＢＭ中國區２０２３

年收入下滑１６％，而同期ＩＢＭ印度地區營收同比增長則高達２０％。（ｌｃ）

