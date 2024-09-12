《Ａ場新股》中證監開闢ＩＰＯ「即送即審、審過即發」綠色通道

《經濟通通訊社１２日專訊》據《２１世紀經濟報道》，發改委近日根據與中證監簽署的《

關於跨部委合作機制下推送科技型企業適用綠色通道政策的合作備忘錄》，將會同中證監對審核

通過的科技型企業開闢「綠色通道」，在首發上市（ＩＰＯ）等方面實現「即送即審、審過即發

」。且記者從企業處了解到，已有企業在地方相關部門指導下，提交相關材料申報上市綠色通道

。

不過，監管部門對於這類科技型企業的要求頗高。據報導，這類項目需要在最近５年內有承

擔過國家發改委（含相關國家局）、中央科技辦（科技部）、工信部、農業部、國資委等部門簽

署的關鍵核心技術攻關任務，或者未來產業創新發展專項任務。又或是截止到２０２４年６月

３０日列入過美國打壓制裁相關清單。

此外，在研發方面，要求至少達到國家企業技術中心認定３項基本條件（上年度研究與試驗

經費支出額大於１５００萬元人民幣；專職研究與試驗發展人員不少於１５０人；技術開發儀器

設備原值不低於２０００萬元人民幣）等條件。

在市場人士看來，通過聯合多部委力量篩選真正的硬科技企業，是在當前進展緩慢的ＩＰＯ

市場撕出一道口子，將為科技企業突破關鍵核心技術「卡脖子」領域、發展新質生產力提供融資

便利。

截至９月１１日，滬深交易所今年新受理的ＩＰＯ企業只有２家，分別是申報深市主板的中

國鈾業和申報科創板的泰金新能。北交所上半年還在正常受理ＩＰＯ申請，但從今年６月２８日

之後，也不再新增受理ＩＰＯ項目。（ｌｃ）

