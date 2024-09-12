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AH股新聞

12/09/2024 10:39

《基金觀點》施羅德投資：目前Ａ股估值處低位，可關注結構性機會

　　《環富通基金頻道１２日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理安昀指，８月份
金融市場震盪，從市場行業板塊來看，銀行、能源和交通運輸等高股息類行業的抗跌能力較強，
增長類行業走勢相對疲弱。現階段，對金融市場持中性偏謹慎的態度。由於９月美國聯儲局減息
的可能性趨於明朗，中國Ａ股各板塊仍存在結構性機會，因此傾向持有一定的倉位，以捕捉結構
性機會。
　
＊經濟和企業盈利仍處尋底狀態，美國９月減息訊號明確＊
　
　　第一，從７月的中國經濟數據和近期的企業中期業績來看，經濟和企業盈利似乎仍處於尋底
狀態。有兩個關鍵字可以概括這種趨勢，一個是階段性的「內需不足」，另一個是階段性的「消
費降級」。從年報角度而言，這反映收入和利潤率的階段性雙重下跌，對企業盈利造成壓力。若
企業中期業績期結束，可能需要重新評估金融市場的估值和盈利狀態。
　　第二，９月美國減息訊號趨於明確，金融市場在經濟數據疲弱和貨幣政策加強之間尋找平衡
。美國經濟「軟著陸」的機率很大，其減息力度可能不如金融市場預期般激進，預計可能減息
５０個基點。
　
＊可關注高股息、部分低估值白馬股、運動、機械工程等＊
　
　　第三，依然能夠找到一些結構性投資機會。考慮到目前股市估值處於低位，股票市場很可能
會出現結構性機會。所以仍持有一定倉位以尋求超額收益。值得關注的行業包括：高股息（重點
關注股息╱盈利的可持續性）、部分低估值白馬股、運動、機械工程、電力設備、太陽能光伏和
電子半導體等。
　　第四，從長遠角度來看，建議從兩條線索中尋求收益。首先是股票中的類債券資產，即高股
息資產。這一類股票的邏輯與長債相似，在利率長期下行的背景下，一些負債久期較長的企業，
將會持續尋找長久期的高收益資產。高股息股票是不錯的選擇，但在選擇時要留意企業派息、盈
利能力和商業模式的可持續性。其次是中國企業在全球產業鏈中的競爭。近兩年來，仍能看到不
少企業在環球市場中持續取得份額，這是比較少見的結構性增長領域，值得仔細發掘。（ｗａ）

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