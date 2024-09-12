《神州頭條》財經報章頭版摘要：保險業新版「國十條」出爐

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



發揮保險資金長期投資優勢，培育真正耐心資本

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國務院日前發布《關於加強監管防範風險 推動保險業高質量發展的若干意見》明確，發揮保險

資金長期投資優勢。培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環。加大戰略性新興產

業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展。引導保險資金科技創新

、創業投資、鄉村振興、綠色低碳產業發展提供支持。



探營服貿會：千行百業創新謀變

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２０２４年中國國際服務貿易交易會今日開幕。本屆服貿會主題力「全球服務 互惠共享」，著

力打造擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台。記者１１日提前探營服貿會，感受服貿領域

千行百業創新發展強音。



央國企重組整合大戲連台

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中國船舶擬吸收合併中國重工、中國五礦擬入主鹽湖股份、國泰君安擬吸收合併海通證券等等，

近期，央國企重組整合大戲連台。記者近日獲悉，中國資源循環集團正在籌備設立，中國寶武的

廢鋼資源回收業務有望整體併入新央企，為後續推動再生循環利用提供實體支持。





《上海證券報》



保險業新「國十條」出台

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國務院日前發布《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》，對中國保險業未

來５到１０年的改革發展作出了系統謀劃和安排，這也是繼２００６年、２０１４年之後的第三

版保險業「國十條」。



上交所發布債券簡明信息披露指南

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上交所１１日發布《上交所債券發行上市審核業務指南第５號－－簡明信息披露》，自發布之日

起施行。該指南的發布，旨在進一步提高信息披露針對性及有效性，降低優質實體信息披露成本

，提升融資效率。



公募基金管理人分類評價制度全面修訂

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圍繞「優化分類評價制度，引導功能更好發揮」，近日，監管部門發布了最新一期機構監管情況

通報。通報稱，監管部門對公募基金管理人分類評價制度進行了全面修訂，並同步開展了

２０２３年度分類評價工作。





《證券時報》



保險業新版「國十條」出爐，推動行業高質量發展

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國務院近日發布《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》，共計十條。這是

國務院繼２００６年「保險國十條」、２０１４年「新國十條」之後，再次以「頂層設計」形式

，關注並推動中國保險業的發展，意義重大，影響深遠。



上半年研發投入約７５００億，上市公司成科技創新主力軍

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近年來，上市公司研發投入規模和強度穩步上升。中國上市公司協會數據顯示，上半年Ａ股公司

研發投入合計約７５００億元人民幣，同比增１﹒３％，連續多年保持增長。戰略性新興產業、

高技術製造業以及計算機、電子、機械設備等行業展現蓬勃創新活力，研發強度達５％以上。



海銀財富涉非法集資立案

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上海市公安局奉賢分局１１日發布《警情通報》，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯

罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。（ｌｃ）

