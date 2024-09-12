《神州經脈》存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌

《神州經脈》隔夜美股Ｖ彈，亞太主要股指今日（１２日）收盤集體大漲，Ａ股獨憔悴。滬

綜指收跌０﹒１７％，報２７１７﹒１２點，深成指收跌０﹒６３％，創業板指同跌０﹒４２％

。成交重返五千億，兩市全日交易額錄５１５６億元（人民幣．下同），較上日（１１日）微升

３﹒２％。

隔夜美國公布的通脹數據略好於預期，美指和美債收益率溫和回升，人民幣承壓。人民幣兌

一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２３６，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０５點

子，創８月２８日以來逾兩周新低，全日在７﹒１１７５至７﹒１２４９之間波動。今日人民幣

兌一美元中間價報７﹒１２１４，較上個交易日跌３２點子，四連跌，續創８月２９日以來兩周

新低，上個交易日報７﹒１１８２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共總書記習近平１０日下午至１１日上午先後去到陝西省寶雞市和甘肅省天水市考察調

研；１１日下午則到甘肅蘭州棗林西社區、黃河蘭州中山橋段考察。習近平強調，社區工作根本

上是為了社區居民的幸福生活，關鍵是要搞好服務，特別是要抓好「一老一小」這兩個重點。城

市治理一定要夯實社區這個基礎，社區建設好了才能真正造福廣大居民群眾。他並表示，黃河很

美，將來會更美。推動黃河流域生態保護和高質量發展，要久久為功，一年一年推、一年一年抓

落實。大保護是大發展的前提，綠水青山就是金山銀山。



２﹒ 中國商務部新聞發言人何咏前在例行記者會上宣布，商務部部長王文濤近日將訪問歐洲，

９月１９日（下周四）將與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟

對華電動汽車反補貼案進行磋商。今日較早時外電引述意大利政府消息人士稱，王文濤將於下周

到訪意大利，與意大利副總理兼外交部長塔亞尼及工業部長烏爾索進行貿易會談。西班牙首相桑

切斯近日訪華期間表示，正重新考慮其對於歐盟擬向中國電動汽車加徵關稅的立場。此前西班牙

和意大利都對這次歐盟加稅表示支持，外界關注意大利會否也「轉軚」。中國外交部表示欣賞桑

切斯客觀理性的思考，希望歐方與中方相向而行，推動中歐經貿關係健康穩定發展。



３﹒ 據《彭博》引述知情人士稱，中國最早可能在９月降低存量住房貸款利率，加快節奏減輕

數百萬家庭的借貸成本，爭取刺激消費。消息人士透露，商業銀行正在做最後的準備工作，部分

存量房貸可能下調多達５０個基點。報道指，中國人民銀行和國家金融監督管理總局未回應置評

請求。



４﹒ 據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在中秋前夕加大促銷力度，但業內普通反饋銷售業

績「不太好」，銷售同比下降兩三成是普遍現象，終端渠道商依然面臨庫存過高的情況。四川、

貴州、福建等多地酒商表示，今年中秋銷售比較疲軟、「感覺是最近幾年來最淡」；部分煙酒店

老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期三分之一到一半。值得留意的是，有河南酒商稱，線下終端門

店普遍反映生意下滑３０％，這３０％的下滑並不是指需求不在，而是有一部分是被抖音、拼多

多等電商分流。



５﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，海通證券和其他國資券商近來要求許多投資銀行家上交護

照，並就所有因公和因私出行計劃申請許可，獲准出差的員工必須與一位同事同行，預先批准行

程之外的活動將受到限制，而券商不但收緊對員工海外行程的批准，還向員工表示辭職也需要獲

批。知情人士並透露，這是中國監管機構私下給出的指引；一些員工被告知，監管機構正在審查

首次公開募股（ＩＰＯ）和其他融資活動，銀行家隨時可能被傳喚問話。報道形容，這些投資銀

行家已置身於中國最高反貪腐部門的靶心。



６﹒ 阿里巴巴旗下淘寶９月初曾公告擬新增微信支付能力，公示７天後，淘寶網的微信支付功

能今日逐步向所有賣家開放。同時，淘寶宣布面向所有淘寶天貓商家正式上線「退貨寶」服務。

測算顯示，退貨寶預計全年為商家降低２０億元的退換貨運費成本。對比商家當前的退換貨運費

，訂購退貨寶將至少降低１０％運費，最高降幅達３０％。商家日常經營成本有望降低。



７﹒ 上海美國商會今日發表《２０２４年中國商業報告》指出，中美地緣政治不確定性、中國

經濟增長放緩，在華美國企業對中國的前景感到悲觀，僅４７％受訪者對未來五年在華業務持樂

觀態度，按年下跌５個百分點。另外，僅６６％美企去年獲得盈利，兩項數據均為１９９９年報

告開始發表以來最低。



８﹒ 上海市公安局奉賢分局１１日發布公告指，依法對海銀財富涉嫌非法集資犯罪立案偵查，

並對實控人韓宏偉、韓嘯父子等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。海銀財富香港子公司火速更

名，根據ＳＦＣ的資料，「海銀資產管理（香港）有限公司」從９月５日起更名為「Ａｎｎｕｍ

Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ」（簡稱

：Ａｎｎｕｍ資管）。根據香港政府網站信息，Ａｎｎｕｍ資管唯一股東「海銀國際資產管理有

限公司」也在９月１０日更名為「Ａｎｎｕｍ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ」。目前尚

未有證據顯示Ａｎｎｕｍ資管也牽扯進海銀財富在內地的非法集資案。（ｓｌ）

