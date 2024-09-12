《神州債市》上交所發布債券簡明信息披露指南，簡化信披事項

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上交所昨日發布《債券發行上市審核業務

指南第５號－－簡明信息披露》，旨在進一步提高信息披露針對性及有效性，降低優質實體信息

披露成本，提升融資效率。《指南》自發布之日起施行。

《指南》明確了優質主體公司債券、資產支持證券申報材料編制和存續期信息披露的簡化安

排，引導信息披露義務人遵循重要性、針對性原則，重點披露有利於投資者作出價值判斷的事項

。

其中，在適用主體上，除優質市場參與主體及符合條件的科創債、綠色債發行人外，《指南

》還支持最近兩年信息披露工作評價結果均為Ａ的上市公司適用簡化信息披露安排。

在簡化披露事項上，重點形成三方面措施安排：一是簡化申報文件編制，整合歸並董監高對

申報文件和募集說明書的書面確認意見等同類申報文件，對發行上市申請和掛牌轉讓申請等文件

提供簡化模板，並明確容缺受理機制。

二是簡化募集說明書和計劃說明書信息披露內容，以列表形式逐章說明信息披露簡化事項，

支持知名成熟發行人以列表形式簡要分析半年度財務數據變動情況，形成簡要披露、索引式披露

等多項格式參考文本，將簡化披露的內容規範化、標準化，並明確在審項目財務數據提交時限。

三是明確存續期定期報告簡化或豁免披露事項，提供索引式披露示例。

