《神州金融》保險業新「國十條」出台，培育真正的耐心資本

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院發布《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的

若干意見》，對中國保險業未來５到１０年的改革發展作出了系統謀劃和安排，提出要發揮保險

資金長期投資優勢。培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環。這也是繼２００６

年、２０１４年之後的第三版保險業「國十條」。

《若干意見》提出，到２０２９年，要初步形成覆蓋面穩步擴大、保障日益全面、服務持續

改善、資產配置穩健均衡、償付能力充足、治理和內控健全有效的保險業高質量發展框架。保險

監管制度體系更加健全，監管能力和有效性大幅提高。到２０３５年，基本形成市場體系完備、

產品和服務豐富多樣、監管科學有效、具有較強國際競爭力的保險業新格局。

《若干意見》十條核心內容緊緊圍繞「強監管、防風險、促發展」展開。具體來看，在強監

管方面，要嚴把保險市場准入關，嚴格保險機構持續監管，嚴肅整治保險違法違規行為，有力有

序有效防範化解保險業風險。



＊大力發展商業保險年金＊



在發揮保險的功能作用方面，《若干意見》提出，要發揮人壽保險的家庭保障和財富傳承功

能；大力發展商業保險年金，滿足人民群眾多樣化養老保障和跨期財務規劃需求；拓展巨災保險

保障範圍，支持防災減災救災；發展多層次農業保險，推動農業保險擴面、增品、提標；健全覆

蓋科技企業全生命周期的保險產品和服務體系；探索責任保險和家庭財產保險創新等。



＊穩步開展境內外幣保單業務＊



在推進產品轉型升級方面，《若干意見》提出，要健全產品定價機制，強化精算技術運用；

推進產品轉型升級，支持浮動收益型保險發展；穩步開展境內外幣保單業務。通過產品創新發展

，建立符合長周期特點的考核約束機制，推動公司持續提升負債成本管理的精細化水平，增強跨

經濟周期的經營彈性和餘地，這也符合行業長期高質量發展目標。

發揮保險資金長期投資優勢，培育真正的耐心資本也在《若干意見》中被重點提及。具體包

括：加大戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展；

引導保險資金為科技創新、創業投資、鄉村振興、綠色低碳產業發展提供支持。（ｌｃ）

