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AH股新聞

12/09/2024 08:57

《神州金融》保險業新「國十條」出台，培育真正的耐心資本

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國務院發布《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的
若干意見》，對中國保險業未來５到１０年的改革發展作出了系統謀劃和安排，提出要發揮保險
資金長期投資優勢。培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環。這也是繼２００６
年、２０１４年之後的第三版保險業「國十條」。
　　《若干意見》提出，到２０２９年，要初步形成覆蓋面穩步擴大、保障日益全面、服務持續
改善、資產配置穩健均衡、償付能力充足、治理和內控健全有效的保險業高質量發展框架。保險
監管制度體系更加健全，監管能力和有效性大幅提高。到２０３５年，基本形成市場體系完備、
產品和服務豐富多樣、監管科學有效、具有較強國際競爭力的保險業新格局。
　　《若干意見》十條核心內容緊緊圍繞「強監管、防風險、促發展」展開。具體來看，在強監
管方面，要嚴把保險市場准入關，嚴格保險機構持續監管，嚴肅整治保險違法違規行為，有力有
序有效防範化解保險業風險。
　
＊大力發展商業保險年金＊
　
　　在發揮保險的功能作用方面，《若干意見》提出，要發揮人壽保險的家庭保障和財富傳承功
能；大力發展商業保險年金，滿足人民群眾多樣化養老保障和跨期財務規劃需求；拓展巨災保險
保障範圍，支持防災減災救災；發展多層次農業保險，推動農業保險擴面、增品、提標；健全覆
蓋科技企業全生命周期的保險產品和服務體系；探索責任保險和家庭財產保險創新等。
　
＊穩步開展境內外幣保單業務＊
　
　　在推進產品轉型升級方面，《若干意見》提出，要健全產品定價機制，強化精算技術運用；
推進產品轉型升級，支持浮動收益型保險發展；穩步開展境內外幣保單業務。通過產品創新發展
，建立符合長周期特點的考核約束機制，推動公司持續提升負債成本管理的精細化水平，增強跨
經濟周期的經營彈性和餘地，這也符合行業長期高質量發展目標。
　　發揮保險資金長期投資優勢，培育真正的耐心資本也在《若干意見》中被重點提及。具體包
括：加大戰略性新興產業、先進製造業、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發展；
引導保險資金為科技創新、創業投資、鄉村振興、綠色低碳產業發展提供支持。（ｌｃ）

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