《Ａ股動向》內地併購重組市場正進入「活躍期」

《經濟通通訊社１２日專訊》在多項政策支持下，中國資本市場併購重組正進入「活躍期」

。中證監數據顯示，今年５月以來，Ａ股上市公司共披露４６單重大資產重組項目，７單發股類

重組提交中證監註冊。

其中包括不少央國企和地方國企的重組整合。知本咨詢數據顯示，今年８月，央國企完成併

購重組事件環比增長６７％，地方國企併購重組數量環比增長６１％。

步入９月，重磅重組更是接連不斷，目前已有中國五礦擬入主鹽湖股份

（深：０００７９２）、中國船舶（滬：６００１５０）擬吸收合併中國重工

（滬：６０１９８９）、國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）擬吸收合併海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）等多起戰略性重組。



＊中國資源循環集團籌備設立＊



此外，由天津市政府、國資委、中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、寶武集團

（滬：６０００１９）、中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）、中國五礦、中國建材

、華潤集團等企業組建而成中國資源循環集團正在籌備設立，中國寶武的廢鋼資源回收業務有望

整體併入新央企，為後續推動再生循環利用提供實體支持。

中證監有關部門負責人表示，總體看，併購重組市場化改革取得了積極成效，具有標誌性意

義的併購案例相繼湧現，呈現「硬科技」企業併購較為活躍，助力技術創新與資源整合的特點。

（ｌｃ）

