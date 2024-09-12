【內房困局】深圳大量商辦公寓低價促銷，業內人士：打擊市場情緒

《經濟通通訊社１２日專訊》據《證券時報》報道，在深圳市場實探發現，越來越多的商辦

公寓正以「低價」搶佔市場。有業內人士表示，這樣的現象背後折射出房企的資金壓力，或在一

定程度上打擊市場情緒。

報道指，深圳福田和羅湖區的許多房產中介經理都把租金回報率作為最重要營銷口號。「同

片區的住宅最低也要每平方米５萬元（人民幣．下同），現在這裏的商辦公寓均價才２萬元出頭

。由於戶型小，每平方米的單位租金甚至還超過住宅，租金年回報率絕對超過３％，而住宅的年

租金回報率不到１﹒５％。」在羅湖布心，有商辦公寓的營銷人員這樣進行推銷。

在福田八卦嶺、南山塘朗、前海片區近期都傳出有商辦公寓「低價」入市。在靠近前海片區

的一處商辦公寓，營銷人員提供的價格為每平方米４﹒２萬元左右，這個價格幾乎是周邊住宅的

四折到五折。

前段時間，位於深圳南山區的商辦公寓御景峰項目售價就出現跳水，房源銷售價格較此前最

高售價下降約五成，從每平方米７﹒５萬元降至３﹒８萬。

報道引述一名資深房產營銷經理稱，深圳公寓市場目前主要存在三種性質，商務公寓、商辦

公寓和產辦公寓。對於已經「類住宅」的商務公寓，深圳已經停止審批。

上述經理說，「商辦公寓，可以理解為寫字樓改造成公寓；產辦公寓，一般是宿捨性質，需

要注冊公司購買。商辦公寓大量而且低價推出，也在一定程度上折射出房企的資金壓力，其實也

會影響購房者的信心」。（ｊｑ）

