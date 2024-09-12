《中國監管》高管被境外公司收買竊取國家秘密，兩人均獲刑１１年

《經濟通通訊社１２日專訊》據國家安全部微信公眾號消息，國家安全機關公開一起境外某

公司非法搜集竊取中國稀土領域國家秘密案。該公司中方僱員葉某某在外籍員工指揮下，利誘收

買國內某稀土公司副總經理成某，為境外刺探並且非法提供涉及７項機密級國家秘密。２０２３

年１１月，江西省南昌市中院分別以為境外收買、非法提供國家秘密罪判處葉某某有期徒刑１１

年，以為境外非法提供國家秘密罪、受賄罪判處成某有期徒刑１１年６個月。



＊以商貿合作為掩護，與境外利益勾結＊



２０１７年起，葉某某便代表境外某有色金屬公司商務拜訪國內某稀土公司，與時任業務科

長成某結識。隨後，葉某某以境外客戶合作所需為由，頻繁向成某提出獲取稀土行業相關數據的

要求。成某逐步升為高管，更主動提出通過第三方公司參與的形式，與葉某某合作賺取稀土貿易

差價，期間成某持續向葉某某提供稀土行業內幕。截止案發前，成某共從境外公司獲利約５１萬

美元，大部分用於妻女在境外的支出。

國家安全機關提示，若稀土數據外洩，將對我國稀土產業優勢造成影響，為境外竊取、刺探

、收買、非法提供國家秘密、情報罪是嚴重危害國家安全的犯罪。（ｒｙ）

