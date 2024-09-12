【大國博弈】商務部發布美國履行世貿規則報告：不斷升級單邊制裁

《經濟通通訊社１２日專訊》商務部今日發布新一期《美國履行世貿組織規則義務情況報告

》，在２０２３年８月發布的首份《報告》基礎上，全面梳理美國履行世貿組織規則義務概況並

作總體評價，繼續表達對美國破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、

擾亂全球產業鏈供應鏈等政策措施的關注。

《報告》指出，過去一年來，美國繼續罔顧成員期待，與世貿組織規則義務背道而馳，打著

所謂「去風險」的幌子，泛化國家安全，將經貿問題政治化、武器化，不斷升級單邊制裁措施，

頻繁實施歧視性措施，持續提高關稅壁壘，給多邊貿易體制帶來嚴峻挑戰，嚴重損害世貿組織成

員共同利益。

《報告》闡述了中國與其他成員共同糾正美國違規及破壞多邊主義行徑的努力，包括堅持真

正的多邊主義、積極推動恢復上訴機構正常運轉、堅定維護發展中成員合法權益、用好世貿組織

審議監督職能和維護爭端解決機制權威性等。

《報告》敦促美國及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，早日真正回歸以

規則為基礎的、開放、透明、包容、非歧視的多邊主義大家庭，與包括中國在內的其他成員一道

，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。（ｊｑ）

