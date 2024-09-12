《中國要聞》辛巴快手直播功能被封，曾稱直播賠１億給三隻羊用戶

《經濟通通訊社１２日專訊》據多家內媒報道，電商主播辛巴原本定於昨日晚８點在快手

（０１０２４）個人帳號直播１億元人民幣賠付給三隻羊用戶，但直播功能被封禁，未能開播。

對此，辛選集團未給出回應。快手客服回應稱，他人帳號涉及隱私，不支持第三方核查被封原因

。

此前，辛巴和另一頭部主播小楊哥曾因為帶貨大閘蟹事件深陷糾紛，辛巴以更低的價格開賣

大閘蟹，而品牌方未能給小楊哥提供同樣的價格，遭到了小楊哥團隊的舉報。

此後，雙方陷入不間斷的罵戰。辛巴指責小楊哥團隊在質檢、售後、賠償態度等方面存在問

題，暗示小楊哥的商業模式在模仿自己，並向小楊哥發出警告，「如果小楊哥不對消費者道歉和

賠付，自己願拿出１個億來賠付，教小楊哥怎麼做生意。」

９月１０日晚間，辛巴發布視頻稱，他將於１１日晚８點開啟直播，帶著１億元人民幣對三

隻羊團隊帶貨的爭議產品進行賠付。此外，他會挑選所有他能回答的問題，在直播間裏如實回答

。

對於辛巴的質疑，９月７日，小楊哥在直播時一度落淚，「這麼大企業，炒這個沒有用。」

對於辛巴指出三隻羊沒有售後的問題，他回應稱，如果在公司任意直播間，買到的產品有售後問

題，可以先聯繫對應的店鋪，處理得不滿意，再聯繫下單的直播間，若還不行可以聯繫三隻羊網

絡，進行投訴舉報。

目前，辛巴和小楊哥短視頻平台粉絲數均超過１個億。根據飛瓜數據，「瘋狂小楊哥」抖音

帳號近七日內已經跌去８３萬粉絲量，日均掉粉近１２萬。（ｊｑ）

