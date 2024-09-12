《中國要聞》梅龍高鐵本周六開通運營，梅州到廣深縮至２小時內

《經濟通通訊社１２日專訊》據中國國家鐵路集團有限公司，新建龍岩至龍川高鐵梅州西至

龍川西段（以下簡稱「龍龍高鐵梅龍段」）將於本周六（１４日）開通運營。

梅州西站至龍川西、廣州東、深圳北站間最快２９分、１小時４７分、１小時３６分可達。

河源至梅州、潮汕乃至福建地區的通行時間也將大大縮短，約１個小時即可從河源到梅州，大概

１﹒５小時就可至潮汕。

目前，梅龍高鐵車票已經進入鐵路１２３０６系統，即將開售。



＊梅龍段最高時速３５０公里＊



龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，途經廣東省梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路

全長２９０公里，按龍岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設。

龍岩至武平段２０２３年１２月２６日已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。

此次開通的梅州西至龍川西段線路全長９８公里，設計時速３５０公里，設梅州西、興寧南

、五華、龍川西４座車站，其中興寧南、五華站為新建車站，其餘為既有車站。

龍龍高鐵梅龍段建成通車後，最高時速按３５０公里運營。



＊梅州到廣深２小時內可達＊



鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達６２列，其

中，在梅州西站至龍川西站間開行動車組列車６０列，最快２９分鍾可達。

經龍龍高鐵梅龍段、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站間分別開行動車組

列車３０列、２６列，最快分別１小時４７分、１小時３６分可達。

為滿足旅客不同出行需求，龍龍高鐵梅龍段實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅

客出行提供更多選擇，具體票價信息可通過鐵路１２３０６查詢。（ｊｑ）

