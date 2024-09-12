  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2024 14:15

《中國要聞》梅龍高鐵本周六開通運營，梅州到廣深縮至２小時內

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據中國國家鐵路集團有限公司，新建龍岩至龍川高鐵梅州西至
龍川西段（以下簡稱「龍龍高鐵梅龍段」）將於本周六（１４日）開通運營。
　　梅州西站至龍川西、廣州東、深圳北站間最快２９分、１小時４７分、１小時３６分可達。
河源至梅州、潮汕乃至福建地區的通行時間也將大大縮短，約１個小時即可從河源到梅州，大概
１﹒５小時就可至潮汕。
　　目前，梅龍高鐵車票已經進入鐵路１２３０６系統，即將開售。
　
＊梅龍段最高時速３５０公里＊
　
　　龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，途經廣東省梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路
全長２９０公里，按龍岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設。
　　龍岩至武平段２０２３年１２月２６日已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。
　　此次開通的梅州西至龍川西段線路全長９８公里，設計時速３５０公里，設梅州西、興寧南
、五華、龍川西４座車站，其中興寧南、五華站為新建車站，其餘為既有車站。
　　龍龍高鐵梅龍段建成通車後，最高時速按３５０公里運營。
　
＊梅州到廣深２小時內可達＊
　
　　鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達６２列，其
中，在梅州西站至龍川西站間開行動車組列車６０列，最快２９分鍾可達。
　　經龍龍高鐵梅龍段、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站間分別開行動車組
列車３０列、２６列，最快分別１小時４７分、１小時３６分可達。
　　為滿足旅客不同出行需求，龍龍高鐵梅龍段實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅
客出行提供更多選擇，具體票價信息可通過鐵路１２３０６查詢。（ｊｑ）

【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金