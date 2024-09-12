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AH股新聞

12/09/2024 14:52

《中國要聞》辛巴快手直播權限或被永久封禁，回應不影響１億賠付

　　《經濟通通訊社１２日專訊》快手（０１０２４）平台昨日顯示辛巴帳號直播權限已被封禁
。有網友諮詢客服，得到的回答是該帳號直播權限已被永久處置。據《四川觀察》引述快手平台
客服的最新答復稱，「是指帳號的直播權限被永久封禁。」
　　據了解，辛巴原本定於昨晚８點在快手個人帳號直播１億（人民幣．下同）賠付給三隻羊用
戶，但直播功能被封禁，未能開播。
　　此前，辛巴和另一頭部主播小楊哥曾因為帶貨大閘蟹事件深陷糾紛，辛巴以更低的價格開賣
大閘蟹，而品牌方未能給小楊哥提供同樣的價格，遭到了小楊哥團隊的舉報。
　　此後，雙方陷入不間斷的罵戰。辛巴指責小楊哥團隊在質檢、售後、賠償態度等方面存在問
題，暗示小楊哥的商業模式在模仿自己，並向小楊哥發出警告，「如果小楊哥不對消費者道歉和
賠付，自己願拿出１個億來賠付，教小楊哥怎麼做生意。」
　　９月１０日晚間，辛巴發布視頻稱，他將於１１日晚８點開啟直播，帶著１億元對三隻羊團
隊帶貨的爭議產品進行賠付。不過，當日快手平台顯示辛巴帳號直播權限已被封禁。
　　據《澎湃新聞》得到的辛巴母公司辛選集團的獨家回應，辛巴的帳號雖遭封禁，但賠付依然
會進行，且昨晚已經有一些消費者收到了賠付款。（ｊｑ）

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