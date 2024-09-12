【大國博弈】上海美國商會：美企對在華業務樂觀佔比跌至歷史新低

《經濟通通訊社１２日專訊》上海美國商會（ＡｍＣｈａｍ Ｓｈａｎｇｈａｉ）今日發表

《２０２４年中國商業報告》指出，中美地緣政治不確定性、中國經濟增長放緩，在華美國企業

對中國的前景感到悲觀，僅４７％受訪者對未來五年在華業務持樂觀態度，按年下跌５個百分點

。另外，僅６６％美企去年獲得盈利，兩項數據均為１９９９年報告開始發表以來最低。

報告訪問了３０６間在華美企，６６％受訪者表示在２０２３年有盈利，１７％公司有虧損

，報告指盈利企業的比例創歷史新低，虧損企業比例則與２０２２年相若。

上海美國商會主席安高博（Ａｌｌａｎ Ｇａｂｏｒ）表示，盈利能力下降由多種因素共同

造成，並影響到企業在華的投資和運營計劃，因素包括國內需求及通縮，以及對地緣政治的看法

和擔憂。有６６％受訪者認為，中美雙邊關係是他們面臨的最大挑戰，７０％受訪者認為這是中

國經濟增長面臨的最大挑戰。

略偏正面的是，認為中國監管環境透明的企業比例升至３５％，但認為中國監管環境偏袒本

土企業的公司比例升至６０％。

報告指出，去年２５％商會會員削減在華投資，是有紀錄以來最高，今年預計回落至２０％

。企業減少投資的主要原因是中國經濟增長放緩，４０％會員公司將已計劃的投資轉到其他巿場

，包括東南亞和印度等地。（ｃｔ）

