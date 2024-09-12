《Ａ股行情》滬指近平開，官媒稱宏觀政策加大逆周期調節緊迫性增

《經濟通通訊社１２日專訊》美國核心通脹升溫，降低單次減息０﹒５厘的市場預期，隔晚

美股在科技股拉動下先跌後升；日韓股市高開高走，台股亦勁。惟滬深股市表現平靜，滬綜指近

平開，高開０﹒０１％，報２７２２﹒１４點，深成指高開０﹒２１％，創業板指高開

０﹒５２％。盤初固態電池等見回吐，半導體股向上。保險業新「國十條」出台，提出發揮保險

資金長期投資優勢，培育真正的耐心資本，保險股升跌互見。

本周內地公布多項經濟及貿易數據，反映經濟復甦動力放緩，提振消費以擴大內需的任務任

重道遠。官媒《證券時報》報道稱，財政和貨幣政策有必要實施新一輪逆周期調節措施。財政政

策方面，需要增加政府支出力度，特別是中央政治局會議確定的著力點要更多轉向惠民生、促消

費。貨幣政策方面，增量政策的著力點應在減輕居民部門、企業部門利息支出負擔上再下功夫。

隨著美聯儲降息預期落地、中美利差逐步收窄，以及銀行負債端成本進一步壓降等趨勢明朗，降

低實體經濟利息支出負擔和綜合融資成本依然有調整空間。

人民銀行公布，今日進行１６０８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６３３

億元逆回購到期，即今日淨投放９７５億元。（ｒｙ）

