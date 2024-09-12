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AH股新聞

12/09/2024 11:42

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０５％，白酒、保險走弱

　　《經濟通通訊社１２日專訊》亞股齊走強，Ａ股獨憔悴。滬綜指初段上揚，但白酒股跌幅加
深，拖累滬指盤中翻綠，半日收跌０﹒０５％，報２７２０﹒４０點；創業板指一度漲超１％，
半日升幅收窄至０﹒３２％，深成指則跌０﹒０８％。除白酒外，醫藥及保險亦走弱，海南自貿
概念領升。
　　兩市半日交易額３２３９億元（人民幣．下同），較上日（１１日）回升９０億元或３％。
　
＊白酒板塊挫１﹒５％，岩石股份跌停＊
　
　　岩石股份（滬：６００６９６）最新公告稱，實控人韓嘯被採取刑事強制措施，由其父韓宏
偉控股的海銀集團旗下海銀財富涉非法集資被立案偵查。消息拖累公司股價跌停。
　　據了解，海銀財富去年底爆雷，岩石股份受牽連，公司今年上半年營收同比降７７％，虧損
７７３７﹒７６萬元，公司經營性淨現金流由正轉負。
　　白酒股普遍走低，古井貢酒（深：０００５９６）挫２﹒６％，貴州茅台
（滬：６００５１９）跌１﹒９％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１﹒８％，五糧液
（深：０００８５８）跌１％。
　
＊保險業強監管，中國人保Ａ跌１﹒３％＊
　
　　國務院發布保險業「國十條」，提出要發揮保險資金長期投資優勢，核心內容圍繞「強監管
、防風險、促發展」展開。在強監管方面，要嚴把保險市場准入關，嚴格保險機構持續監管，嚴
肅整治保險違法違規行為，有力有序有效防範化解保險業風險。
　　北京金融監管局今日就披露了保險「炒停售」三大套路，包括虛構停售信息、誇大產品保障
、偽造官方文件，提醒廣大消費者理性消費多警惕。
　　監管預期加強，保險股走跌，天茂集團（深：０００６２７）跌超９％，中國人保
（滬：６０１３１９）半日跌１﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）跌近１％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌０﹒３％，僅中國人壽（滬：６０１６２８）升０﹒４％。（ｒｙ）

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