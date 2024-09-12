《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１７％二連跌，銷售走疲白酒股軟

《經濟通通訊社１２日專訊》隔夜美股Ｖ彈，亞太主要股指今日收盤集體大漲，Ａ股獨憔悴

。滬綜指收跌０﹒１７％，報２７１７﹒１２點，深成指收跌０﹒６３％，創業板指同跌

０﹒４２％。成交重返五千億，兩市全日交易額錄５１５６億元人民幣，較上日（１１日）微升

３﹒２％。

具體板塊來看，海南自貿區概念全日強勢，蓋因五部門日前發布海南自貿港藥品、醫療器械

零關稅政策通知，康芝藥業（深：３０００８６）、海南海藥（深：０００５６６）、雙成藥業

（深：００２６９３）等多股漲停。

能源股一改昨日頹勢，石油、煤炭均反彈。因應颶風登陸，墨西哥灣預計部分石油產量將減

少，激勵國際油價反彈。布蘭特原油日內漲１﹒４％至每桶７１﹒６１美元；ＷＴＩ原油日內漲

幅也擴大至１％。海油工程（滬：６００５８３）全日升１﹒５％，中國石油

（滬：６０１８５７）升１﹒２％，中國海油（滬：６００９３８）升０﹒８％，中國石化

（滬：６０００２８）升０﹒５％。



＊中秋銷情淡靜，茅台股價插水＊



下跌方面，白酒板塊全日挫２﹒８％。岩石股份（滬：６００６９６）跌停，古井貢酒

（深：０００５９６）挫４％，山西汾酒（滬：６００８０９）軟３﹒６％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌３﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒１％，五糧液

（深：０００８５８）跌２﹒３％。

據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在中秋前夕加大促銷力度，但業內普通反饋銷售業績

「不太好」，銷售同比下降兩三成是普遍現象，終端渠道商依然面臨庫存過高的情況。

四川、貴州、福建等多地酒商表示，今年中秋銷售比較疲軟、「感覺是最近幾年來最淡」；

部分煙酒店老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期三分之一到一半。

值得留意的是，今年中秋白酒線下銷情疲軟，也受到渠道多元化的影響。有河南酒商說：「

線下終端門店普遍反映生意下滑３０％，這３０％的下滑並不是說需求不在了，而是有一部分是

被抖音電商、拼多多等電商分流所致。」（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３１７２﹒４７ －０﹒４３

上證綜合指數 ２７１７﹒１２ －０﹒１７ ２１８５﹒７１

上證Ａ股指數 ２８４７﹒５７ －０﹒１７

深證成份指數 ８０５４﹒２４ －０﹒６３ ２９６９﹒９６

深圳創業板指數 １５５１﹒８１ －０﹒４２

上證Ｂ股指數 ２２９﹒３９ ＋０﹒３９ ０﹒７２

深證Ｂ股指數 １０３６﹒６３ －０﹒３７ ０﹒３５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

