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AH股新聞

12/09/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１７％二連跌，銷售走疲白酒股軟

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔夜美股Ｖ彈，亞太主要股指今日收盤集體大漲，Ａ股獨憔悴
。滬綜指收跌０﹒１７％，報２７１７﹒１２點，深成指收跌０﹒６３％，創業板指同跌
０﹒４２％。成交重返五千億，兩市全日交易額錄５１５６億元人民幣，較上日（１１日）微升
３﹒２％。
　　具體板塊來看，海南自貿區概念全日強勢，蓋因五部門日前發布海南自貿港藥品、醫療器械
零關稅政策通知，康芝藥業（深：３０００８６）、海南海藥（深：０００５６６）、雙成藥業
（深：００２６９３）等多股漲停。
　　能源股一改昨日頹勢，石油、煤炭均反彈。因應颶風登陸，墨西哥灣預計部分石油產量將減
少，激勵國際油價反彈。布蘭特原油日內漲１﹒４％至每桶７１﹒６１美元；ＷＴＩ原油日內漲
幅也擴大至１％。海油工程（滬：６００５８３）全日升１﹒５％，中國石油
（滬：６０１８５７）升１﹒２％，中國海油（滬：６００９３８）升０﹒８％，中國石化
（滬：６０００２８）升０﹒５％。
　
＊中秋銷情淡靜，茅台股價插水＊
　
　　下跌方面，白酒板塊全日挫２﹒８％。岩石股份（滬：６００６９６）跌停，古井貢酒
（深：０００５９６）挫４％，山西汾酒（滬：６００８０９）軟３﹒６％，貴州茅台
（滬：６００５１９）跌３﹒３％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌３﹒１％，五糧液
（深：０００８５８）跌２﹒３％。
　　據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在中秋前夕加大促銷力度，但業內普通反饋銷售業績
「不太好」，銷售同比下降兩三成是普遍現象，終端渠道商依然面臨庫存過高的情況。
　　四川、貴州、福建等多地酒商表示，今年中秋銷售比較疲軟、「感覺是最近幾年來最淡」；
部分煙酒店老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期三分之一到一半。
　　值得留意的是，今年中秋白酒線下銷情疲軟，也受到渠道多元化的影響。有河南酒商說：「
線下終端門店普遍反映生意下滑３０％，這３０％的下滑並不是說需求不在了，而是有一部分是
被抖音電商、拼多多等電商分流所致。」（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１７２﹒４７　－０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７１７﹒１２　－０﹒１７　　　　２１８５﹒７１　　
　　上證Ａ股指數　　２８４７﹒５７　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０５４﹒２４　－０﹒６３　　　　２９６９﹒９６　　
　　深圳創業板指數　１５５１﹒８１　－０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２９﹒３９　　＋０﹒３９　　　　　０﹒７２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０３６﹒６３　－０﹒３７　　　　　０﹒３５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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