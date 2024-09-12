《Ａ股焦點》岩石股份跌停，實控人涉海銀財富案被採刑事強制措施

《經濟通通訊社１２日專訊》岩石股份（滬：６００６９６）昨晚公告指，因海銀財富管理

有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，公司實際控制人韓嘯已被採取刑事強制措施。岩石股份強

調未收到有關機關要求公司協助調查的通知，董事會運作正常，上述事項不會對正常生產經營產

生重大影響。不過，岩石股份今早開盤就跌停，股價報６﹒５５元人民幣。

企查查信息顯示，海銀財富管理有限公司當前控股股東為海銀控股集團有限公司與王滇，而

海銀控股集團有限公司法人為韓宏偉，持股比例９９％。韓宏偉與岩石股份實控人韓嘯為父子關

係。

韓嘯在２０１５年通過旗下五牛基金等多家公司密集買入岩石股份（時名「匹凸匹」），入

主後，剝離Ｐ２Ｐ金融業務，在２０１９年確立向白酒產業逐步轉型的戰略規劃。２０２０年底

，岩石股份以８６００萬元（人民幣．下同），從韓嘯旗下公司貴酒發展手中買下章貢酒業

２５％股權及長江實業２５％股權；２０２１年，貴酒發展將其持有的高醬酒業５２％股權無償

贈與上市公司。２０２３年１２月，海銀財富爆雷，岩石股份受牽連，公司業績開始急轉直下。

２０２３年四季度，營收為２﹒７６億元，環比下降４６％；今年上半年營收僅為１﹒９１億元

，同比下降７７﹒３２％，虧損７７３７﹒７６萬元，公司經營性淨現金流由正轉負為－

５９７０﹒９５萬元。為盤活資產，岩石股份近日公告擬處置下屬公司位於上海市浦東新區世紀

大道１５００號的兩處辦公地產，評估值合計超７５００萬元。

白酒股也普遍走低，但跌幅不深，古井貢酒（深：０００５９６）軟０﹒８％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌０﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌０﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）跌０﹒２％。（ｒｙ）

