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AH股新聞

12/09/2024 09:40

【大國博弈】美國查封逾３５０網站，涉銷售來自中國槍支改裝部件

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》報道，美國當局查封了３５０多個網站，它們銷售
來自中國的槍支消音器和零部件，用於將半自動手槍改裝成全自動機槍。
　　波士頓聯邦檢察官周三表示，他們自２０２３年８月起對非法銷售和進口機槍改裝裝置的網
站、企業和人員進行調查。執法部門從這些網站購買與槍支有關的物品，結果從中國運來了一些
謊報為「項鏈」或「玩具」等的物品的包裹，實際上包裹裏面裝的是被稱為「開關」
（ｓｗｉｔｃｈｅｓ）的機槍改裝裝置和消音器。根據聯邦國家槍支法，這些裝置禁止進口。
　　當局並在法庭文件中指出，這些網站銷售許多假冒商品，包括仿冒奧地利槍支製造商
Ｇｌｏｃｋ的商標。
　　麻薩諸塞州代理聯邦檢察官Ｊｏｓｈｕａ　Ｌｅｖｙ在一份聲明中指出，查封該批網站是「
阻斷威脅公共安全的危險違禁品流通的關鍵步驟」。
　　此外，負責美國郵政檢查局波士頓分部的檢查員Ｋｅｔｔｙ　Ｌａｒｃｏ－Ｗａｒｄ稱，除
了查封３５５個網站外，這次調查還繳獲了７００多件機槍改裝裝置、８７個非法消音器、５９
支手槍和４６支長槍。她表示，非法製造機關槍的現成設備大量擴散，成為當地社區的一場瘟疫
。（ｓｌ）
　

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