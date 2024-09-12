【券商巨無霸】標普：海通證券及子公司評級展望調整為「發展中」

《經濟通通訊社１２日專訊》標普全球評級宣布，將海通證券股份有限公司（海通證券）

（０６８３７）（滬：６００８３７）及其子公司海通國際證券集團有限公司（海通國際）的長

期主體信用評級展望由「負面」調整為「發展中」，並確認兩家公司長期「ＢＢＢ」和短期「Ａ

－２」的主體信用評級。標普同時確認，兩家公司發行或擔保的債務及中期票據計劃的長期債項

評級為「ＢＢＢ」，短期債項評級為「Ａ－２」。

標普表示，由於海通證券和國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）擬議合併的結果

存在不確定性，故將展望調整為「發展中」，意味可能在未來兩年內根據合併的執行情況，確認

、下調或上調海通證券和海通國際的評級。

標普預計，合併後實體的信用狀況將與國泰君安證券的信用狀況相仿，並優於海通證券，並

認為國泰君安證券有充足的緩衝空間吸收來自海通證券的潛在風險。

海通證券董事長周杰昨在線上舉行的２０２４年半年度業績說明會上提到，與國泰君安合併

重組尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在

不確定性。而周杰和國泰君安董事長朱健均提到，這次重組旨在響應國家戰略、推動打造一流投

資銀行，有助於優勢互補、資源共享，增強核心競爭力。（ｓｌ）

