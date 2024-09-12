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AH股新聞

12/09/2024 11:16

《中國要聞》湖南：善用財政資金，推動政府過緊日子成為習慣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》湖南省政府日前印發通知，提出４個方面、１５條措施，要求
全省厲行節約、艱苦奮鬥，切實將財政資金用在「刀刃」上，勤儉辦一切事業，推動過緊日子成
為習慣，用政府緊日子換取百姓好日子。
　　湖南省政府指出，近幾年湖南嚴格落實過緊日子要求，壓降省級一般性支出預算３１％，盤
活省級存量資金３５７億元人民幣，統籌用於基層「三保」等重點領域，全省民生支出佔比穩定
在７０％以上。在此前的基礎上，此次通知進一步硬化具體舉措，明確負面清單。
　　具體措施包括持續壓降行政運行成本，精簡機構編制和財政供養人員；強化「三公」經費管
控，不得超標準購置、租賃高檔豪華車輛；嚴格政府性投資項目管理，堅決糾治和防範「新形象
工程」，杜絕「面子工程」；科學合理制定民生政策，確保與經濟社會發展相協調等。
　　此外，還要嚴守招商引資紅線底線，不得制定與稅費收入相掛勾的補貼或返還政策；深化零
基預算改革，大力壓減非剛性、非重點、非急需支出，強化預算執行與資金安排掛勾機制；擴大
存量資金清理範圍，加大存量資產盤活利用力度；健全全過程績效管理，真正做到「花錢必問效
，無效必問責」。（ｓｌ）

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