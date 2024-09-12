《中國要聞》湖南：善用財政資金，推動政府過緊日子成為習慣

《經濟通通訊社１２日專訊》湖南省政府日前印發通知，提出４個方面、１５條措施，要求

全省厲行節約、艱苦奮鬥，切實將財政資金用在「刀刃」上，勤儉辦一切事業，推動過緊日子成

為習慣，用政府緊日子換取百姓好日子。

湖南省政府指出，近幾年湖南嚴格落實過緊日子要求，壓降省級一般性支出預算３１％，盤

活省級存量資金３５７億元人民幣，統籌用於基層「三保」等重點領域，全省民生支出佔比穩定

在７０％以上。在此前的基礎上，此次通知進一步硬化具體舉措，明確負面清單。

具體措施包括持續壓降行政運行成本，精簡機構編制和財政供養人員；強化「三公」經費管

控，不得超標準購置、租賃高檔豪華車輛；嚴格政府性投資項目管理，堅決糾治和防範「新形象

工程」，杜絕「面子工程」；科學合理制定民生政策，確保與經濟社會發展相協調等。

此外，還要嚴守招商引資紅線底線，不得制定與稅費收入相掛勾的補貼或返還政策；深化零

基預算改革，大力壓減非剛性、非重點、非急需支出，強化預算執行與資金安排掛勾機制；擴大

存量資金清理範圍，加大存量資產盤活利用力度；健全全過程績效管理，真正做到「花錢必問效

，無效必問責」。（ｓｌ）

