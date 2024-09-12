《中國要聞》浙江成立直播經濟標準創新聯盟，由淘天集團等發起

《經濟通通訊社１２日專訊》平台經濟大省浙江省昨宣布成立全國首個直播經濟標準創新聯

盟。該聯盟在浙江省市場監督管理局指導下，由浙江省網商協會、浙江省標準化研究院、國家市

場監管發展研究中心（杭州）、浙江傳媒學院、淘天集團以及浙江頭部直播ＭＣＮ機構共同發起

成立。

在成立儀式上，各聯盟成員單位共同發布《網絡直播標準２０２４－２０２６年規劃白皮書

》，提出未來浙江省直播經濟標準化「１＋３＋５＋４Ｎ」的工作推進路徑。「１」即一個《網

絡直播標準體系建設指南》，是標準化建設的頂層設計；「３」即「人、貨、場」三要素對應的

「主播管理」、「供應鏈管理」、「直播間管理」三大體系；「５」即「主播分級分類」、「主

播資質培訓」、「數字人直播技術」、「供應鏈管理」、「綠色直播間管理與評價」五大重點方

向；「４Ｎ」即推動標準實施、促進標準創新、培育標準化機構、開展宣傳培訓等四方面的實施

舉措。

據介紹，該聯盟將最大限度召集浙江直播經濟領域的各類企業、高校院所、權威機構和有關

部門的專家，通過開展標準化創新理論研究和改革實踐、組織團體標準和省級地方標準起草等形

式，把可複製、可推廣的管理經驗、治理模式等加以歸納和提升，以進一步提升完善直播經濟領

域的標準規則體系。（ｓｌ）

