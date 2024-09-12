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AH股新聞

12/09/2024 13:41

《神州券商》海通等國資券商傳要求員工上交護照，海外行程需審批

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，海通證券（０６８３７）
（滬：６００８３７）和其他國資券商近來要求許多投資銀行家上交護照，並就所有因公和因私
出行計劃申請許可，獲准出差的員工必須與一位同事同行，預先批准行程之外的活動將受到限制
，而券商不但收緊對員工海外行程的批准，還向員工表示辭職也需要獲批。知情人士並透露，這
是中國監管機構私下給出的指引；一些員工被告知，監管機構正在審查首次公開募股（ＩＰＯ）
和其他融資活動，銀行家隨時可能被傳喚問話。
　　報道指，中國國企高管和黨委幹部需上交護照的慣例一直為人所知，但像海通和其他券商這
樣要求較低級別員工也上交護照的情況並不多見。報道提到，海通暫未回應置評請求。
　　報道又指，自８月以來，至少有３名來自不同證券公司的頂級投資銀行家被中國當局留置；
中國當局正在加大對國內８７００名投資銀行家的關注力度。報道形容，這些投資銀行家已置身
於中國最高反貪腐部門的靶心。
　　報道並提到，中國的金融業反貪腐至少自２０２１年展開，此後被追責的銀行家人數越來越
多。官方數據顯示，今年截至９月初，中國證券監管機構和證券交易所共處分９１名保薦代表人
。相比之下，２０２３年全年為８８人，２０２２年為８６人。（ｓｌ）

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