  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

12/09/2024 14:03

《Ａ股焦點》中秋白酒銷售疲軟，白酒股弱，貴州茅台跌近３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在今年中秋前夕加大促
銷力度，但業內普通反饋動銷（註：拉動銷售，通過一系列營銷手段提高銷售業績）「不太好」
，其中四川酒類流通協會高層張強表示，預計今年中秋動銷普遍下降２０％－３０％。報道又指
，近日記者採訪四川、貴州、福建等多地酒商，得到的反饋普遍是銷售疲軟、「感覺今年中秋是
最近幾年來最淡」等回應，部分煙酒店老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期的三分之一到一半。
　　白酒股延續今早跌勢，古井貢酒（深：０００５９６）現跌３﹒７％，山西汾酒
（滬：６００８０９）跌３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒６％，瀘州老窖
（深：０００５６８）、今世緣（滬：６０３３６９）跌逾２％，水井坊（滬：６００７７９）
跌１﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒６％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌
０﹒４％。其中貴州茅台股價創近兩年新低，古井貢酒、瀘州老窖等股價亦創四年多新低。
　　不過，報道同時引述一名河南酒商指出，線下終端門店普遍反映生意下滑３０％，「這
３０％的下滑並不是說需求不在了，而是有一部分被抖音、拼多多等電商分流了所致」。
（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金