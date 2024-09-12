《Ａ股焦點》中秋白酒銷售疲軟，白酒股弱，貴州茅台跌近３％

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財聯社》報道，儘管各大白酒品牌在今年中秋前夕加大促

銷力度，但業內普通反饋動銷（註：拉動銷售，通過一系列營銷手段提高銷售業績）「不太好」

，其中四川酒類流通協會高層張強表示，預計今年中秋動銷普遍下降２０％－３０％。報道又指

，近日記者採訪四川、貴州、福建等多地酒商，得到的反饋普遍是銷售疲軟、「感覺今年中秋是

最近幾年來最淡」等回應，部分煙酒店老闆甚至稱白酒銷量只有去年同期的三分之一到一半。

白酒股延續今早跌勢，古井貢酒（深：０００５９６）現跌３﹒７％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒６％，瀘州老窖

（深：０００５６８）、今世緣（滬：６０３３６９）跌逾２％，水井坊（滬：６００７７９）

跌１﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒６％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌

０﹒４％。其中貴州茅台股價創近兩年新低，古井貢酒、瀘州老窖等股價亦創四年多新低。

不過，報道同時引述一名河南酒商指出，線下終端門店普遍反映生意下滑３０％，「這

３０％的下滑並不是說需求不在了，而是有一部分被抖音、拼多多等電商分流了所致」。

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