《汽車新勢力》奇瑞汽車擬斥數十億歐元，三年內佔歐洲市場一席位

《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》引述奇瑞汽車意大利市場負責人指出，奇瑞汽車準

備斥資數十億歐元，確保旗下的Ｏｍｏｄａ和Ｊａｅｃｏｏ品牌在三年內得到歐洲消費者青睞。

據了解，Ｏｍｏｄａ旨在吸引年輕客層，Ｊａｅｃｏｏ則鎖定富裕精英。奇瑞汽車今年開始

在歐洲推出Ｏｍｏｄａ和Ｊａｅｃｏｏ，初期重點是汽油版本車型。在西班牙、意大利、波蘭和

英國開始銷售後，未來幾個月將在更多國家銷售，並推出混合動力和全電動車型。

Ｏｍｏｄａ和Ｊａｅｃｏｏ的意大利首席執行官Ｋｅｖｉｎ Ｃｈｅｎｇ表示，Ｏｍｏｄａ

和Ｊａｅｃｏｏ正以起亞、現代、日產和大眾等同業對手為指標，指起亞花了近２０年時間才在

歐洲成為一個值得信賴的品牌

，「我們的目標是在三年內實現這一目標」。至於歐洲市場營銷和品牌發展方面的投資計劃，他

表示「是保密的」，但「這是一筆巨額資金，高達數十億歐元」。



＊傳奇瑞考慮在東歐建立第二家工廠＊



奇瑞汽車是中國出口量最大的汽車製造商，預計今年年底前將與當地合作夥伴在其最近收購

的西班牙巴塞羅那工廠投產，而這是奇瑞在歐洲的首個生產基地。報道引述消息人士指，奇瑞正

考慮在東歐建立第二家工廠。（ｓｌ）





