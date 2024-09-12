《Ａ股動向》百濟神州否認剽竊商業秘密：堅決應訴捍衛知識產權

《經濟通通訊社１２日專訊》據海外醫藥媒體Ｆｉｅｒｃｅ Ｂｉｏｔｅｃｈ報道，跨國藥

企艾伯維（ＡｂｂＶｉｅ）近期再次起訴百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５），指百

濟神州剽竊其ＢＴＫ降解劑（ＢＴＫ ｄｅｇｒａｄｅｒ）的商業秘密。內媒《界面新聞》引述

百濟神州方面回應稱，已獲悉艾伯維近期向公司提起一項訴訟，公司否認艾伯維的指控，將開展

堅決辯護，並將通過法律程序做出適當回應，並堅決捍衛自身知識產權。



＊百濟神州執行董事劉華清曾於艾伯維工作＊



據了解，案件涉及雙方旗下用於治療慢性淋巴細胞白血病的ＢＴＫ降解劑。今年６月，艾伯

維就曾以百濟神州的ＢＴＫ抑制劑澤布替尼（商品名：百悅澤）侵犯了其同類產品伊布替尼

（Ｉｍｂｒｕｖｉｃａ）專利為由，提起專利侵權訴訟。而在今次最新訴訟中，艾伯維認為百濟

神州的ＢＴＫ降解劑「ＢＧＢ－１６６７３」剽竊其同類產品「ＡＢＢＶ－１０１」的商業秘密

，指百濟神州執行董事劉華清是案中的「關鍵人物」，因為劉華清加入百濟神州之前曾在艾伯維

工作。

劉華清１９９７至２０１３年在艾伯維前身雅培實驗室及艾伯維工作，直到２０１９年退休

。據Ｆｉｅｒｃｅ Ｂｉｏｔｅｃｈ指，至少在２０１８年９月至２０１９年９月，劉華清擔任

艾伯維ＢＴＫ降解項目的高級研究科學家，但之後他立即跳槽到百濟神州，擔任執行董事。

百濟神州方面批評，今次訴訟意圖阻礙ＢＧＢ－１６６７３的開發進程，強調百濟神州早在

艾伯維首次申請ＢＴＫ降解劑專利數年之前，就已為ＢＧＢ－１６６７３申請了專利。百濟神州

堅信自身研發項目符合誠信原則，並指根據美國ｃｌｉｎｉｃａｌｔｒｉａｌｓ﹒ｇｏｖ的信息

，該項目啟動時間早於艾伯維項目數年，百濟神州推進ＢＧＢ－１６６７３開發項目不會因此項

訴訟而中斷。

百濟神州ＡＨ股價今日受到剽竊案影響，其中Ａ股收市大跌１０﹒６％，Ｈ股則跌５﹒４％

。（ｓｌ）

