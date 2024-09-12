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AH股新聞

12/09/2024 16:57

【提振內房】存量房貸利率據報最快本月降，降幅或達５０基點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，中國最早可能在９月降低存量住
房貸款利率，加快節奏減輕數百萬家庭的借貸成本，爭取刺激消費。消息人士透露，商業銀行正
在做最後的準備工作，部分存量房貸可能下調多達５０個基點。
　　報道指，中國人民銀行和國家金融監督管理總局未回應置評請求。
　　此前《彭博》曾引述消息指，金融監管機構已提議在全國範圍內將存量房貸利率共計下調
８０個基點左右，分兩步實施。據申萬宏源估計，如果存量房貸利率降低８０個基點，房主將節
省逾３０００億元（人民幣．下同）利息；對於１００萬元３０年期房貸而言，月供會下降約
９％。
　　不過，報道直言，房貸利率降得太猛會為銀行帶來壓力。截至６月底，銀行業平均淨息差已
降至１﹒５４％的紀錄低點，遠沒到維持合理盈利能力必需的門檻水平１﹒８％。
　　據克而瑞８月底匯編的數據，存量房貸的平均利率約為４％，而新發放的首套住房貸款利率
為３﹒２％，第二套住房貸款利率為３﹒５％。
　　根據官方數據，截至６月底，個人住房貸款餘額為３７﹒７９萬億元，為近三年來的最低水
平。（ｓｌ）

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