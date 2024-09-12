《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（１１日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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長江電力 （６００９００） １０９０﹒４９

貴州茅台 （６００５１９） １０２８﹒０９

紫金礦業 （６０１８９９） ７５３﹒９８

農業銀行 （６０１２８８） ６８５﹒２６

工商銀行 （６０１３９８） ５０５﹒１１

海爾智家 （６００６９０） ４９８﹒２８

藥明康德 （６０３２５９） ４５４﹒３７

恒瑞醫藥 （６００２７６） ４３７﹒４２

中國核電 （６０１９８５） ４２３﹒０１

中國石油 （６０１８５７） ３８１﹒９１

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）１６３９﹒６７

美的集團 （０００３３３）１５９４﹒３３

比亞迪 （００２５９４）１０４１﹒６２

立訊精密 （００２４７５） ４８４﹒７４

新易盛 （３００５０２） ４６９﹒２６

中際旭創 （３００３０８） ４５２﹒４３

平安銀行 （０００００１） ４１９﹒９０

陽光電源 （３００２７４） ４０１﹒４７

格力電器 （０００６５１） ３２９﹒１９

瀘州老窖 （０００５６８） ２９９﹒３４

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（以上數字取小數點後兩個位）

