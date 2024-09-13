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AH股新聞

13/09/2024 10:14

《駐滬專電》上海一知名股評師為境外詐騙團夥引流被判刑

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市寶山區人民檢察院１２日召開新聞
發布會，通報該院辦理涉網絡安全的一起典型案例。在該案例中，上海知名股評師蔡鈞毅為境外
詐騙團夥引流，致逾４０人被騙３０００多萬元人民幣，被法院判處有期徒刑１年５個月。
　　通報稱，２０２１年起，葉某某、韋某某等人，受他人招攬，前往境外電詐園區內，專門從
事針對境內居民詐騙活動。期間，通過沈某某等人聯繫，搭建公眾號、直播平台、虛假投資平台
，並邀請知名股評師蔡鈞毅在短視頻平台以直播方式，先後將被害人引流至虛假投資平台，以推
薦投資方式誘騙被害人在虛假投資平台「投資」並向該詐騙集團控制的帳號轉帳，致逾４０人被
騙３０００多萬元人民幣。
　　公開信息顯示，蔡鈞毅當時是上海證券研究所所長助理、首席市場分析師，曾長期在各電視
台的證券投資類節目擔任嘉賓，在散戶群體中擁有一定知名度，是一名網紅分析師。
　　２０２２年１月至２０２４年９月，寶山檢察院先後對為境外詐騙團夥提供幫助並實施關聯
犯罪的沈某某、蔡鈞毅等人以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪起訴至
法院，被告人分別獲刑。其中，蔡鈞毅於２０２２年初宣判，他因犯幫助信息網絡犯罪活動罪，
被法院判處有期徒刑１年５個月。

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