神華（０１０８８）８月煤炭銷售量按年持平，首８個月升４﹒７％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，今年８
月商品煤產量按年升１﹒８％至２７８０萬噸，煤炭銷售量按年持平錄３８７０萬噸。
今年首８個月商品煤產量按年升１﹒４％至２﹒１８億噸，煤炭銷售量按年升４﹒７％至
３﹒０８億噸。（ｂｎ）
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13/09/2024 17:33
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月商品煤產量按年升１﹒８％至２７８０萬噸，煤炭銷售量按年持平錄３８７０萬噸。
今年首８個月商品煤產量按年升１﹒４％至２﹒１８億噸，煤炭銷售量按年升４﹒７％至
３﹒０８億噸。（ｂｎ）
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