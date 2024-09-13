《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監多措並舉活躍併購重組市場

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面

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國家主席習近平１２日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座

談會併發表重要講話稱，要以進一步全面深化改革為動力，堅持生態優先、綠色發展，堅持量水

而行、節水優先，堅持因地制宜、分類施策，堅持統籌謀劃、協同推進，促進全流域生態保護上

新台階、綠色轉型有新進展、高質量發展有新成效、人民群眾生活有新改善，開創黃河流域生態

保護和高質量發展新局面。



中證監：多措並舉活躍併購重組市場

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９月１２日，遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬，省委副書記、省長李樂成在瀋陽會見中證

監主席吳清。會見過程中，吳清表示，中證監將多措並舉活躍併購重組市場。



三大特點鮮明，併購重組活力激蕩

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５月以來，Ａ股上市公司共披露４６單重大資產重組項目，７單發股類重組提交中證監註冊等等

，一組數據彰顯著併購重組市場的溫度。





《上海證券報》



開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面

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國家主席習近平１２日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座

談會並發表重要講話稱，要以進一步全面深化改革為動力，堅持生態優先、綠色發展，堅持量水

而行、節水優先，堅持因地制宜、分類施策，堅持統籌謀劃、協同推進，促進全流域生態保護上

新台階、綠色轉型有新進展、高質量發展有新成效、人民群眾生活有新改善，開創黃河流域生態

保護和高質量發展新局面。



中證監：多措並舉活躍併購重組市場

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９月１２日，遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬，省委副書記、省長李樂成在瀋陽會見中證

監主席吳清。會見過程中，吳清表示，中證監將多措並舉活躍並購重組市場。



上市公司以「綠」破題，撬動產業發展新勢能

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２０２４年半年報顯示，上市公司以「綠」破題，撬動產業發展新勢能：清潔能源替代成為「能

源革命」的關鍵著力點，水電、核電、風電等清潔能源公司營收均有一定增長；新能源行業穩健

發展，營收增長超２０％，淨利潤增速超３０％。





《證券時報》



習近平向２０２４年中國國際服務貿易交易會致賀信

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國家主席習近平１２日向２０２４年中國國際服務貿易交易會致賀信。習近平指出，服貿會已成

功舉辦十屆，是中國服務業和服務貿易高質量發展的生動寫照，為構建開放型世界經濟作出了積

極貢獻。



Ａ股為險資入市提供良好配置機會和長期增值空間

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國務院１１日發布《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》，對保險業未來

５到１０年的改革發展作出了系統籌劃和安排。其中強調，發揮保險資金長期投資優勢。培育真

正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環。提升保險資產管理公司長期資金管理能力。



基金公司應讓投資者有更好的持有體驗

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國內首隻不賺錢不收管理費的明星基金南方瑞和定開２５日將進入第三個封閉期。在剛剛結束的

第二個封閉期內，該基金小幅虧損。作為一隻不賺錢不收管理費的基金，根據合同規定，其將向

基金持有人全額返回第二個封閉期內所收取的管理費，這筆費用超過３０００萬元人民幣。

（ｌｃ）

