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AH股新聞

13/09/2024 17:00

《鍾之日記》港股二連升，家電股給力

　　《鍾之日記》９月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　隔晚美股三大指數全線上升，港股今日反彈持續，恒生指數早段曾高見１７５４０點，一口
氣收復１０天線、２０天線及５０天線，可惜收市時全告失守，最終全日收報１７３６９，升
１２８點或０﹒７％。今日主板成交近８８９億元。本周恒生指數跌０﹒４３％或７５點，連續
第二個星期下跌。
　
＊Ａ股連跌四周，中秋前守二千七＊
　
　　內地中秋假期前最後一個交易日，Ａ股打響二千七守衛戰。外圍造好下，滬綜指小幅高開，
但未到中午升勢已經消融，午後一度挫至２７０３點左右，刷新今年２月以來新低。滬綜指全日
收跌０﹒４８％，報２７０４﹒０９點，險守二千七；深成指跌０﹒８８％，創業板指更跌
１﹒０７％。兩市成交額５２４７億元人民幣，較上日回升１﹒８％。
　　本周有多項關鍵經濟數據發布，其中，８月ＣＰＩ同比季節性上升，但仍遜於預期；ＰＰＩ
受市場需求不足以及部分大宗商品價格下行等影響，同比降幅擴大，創四個月最大降幅。至於８
月出口數據表現亮眼，但進口同比增幅則再受弱內需掣肘，不及市場預期。
　　種種跡象反映疲軟內需衝擊經濟，多家機構表明不看好中國能完成全年ＧＤＰ增長目標。分
析人士認為，通縮依然是中國經濟面臨的一大風險，宏觀政策加力刻不容緩，財政和貨幣政策要
更加積極主動應對。Ａ股周二微升０﹒３％，其餘日子均跌跌不休，全周累挫２﹒２％，屬連跌
四周。
　
＊美的成集資王，家電股反彈＊
　
　　內地家電巨頭美的集團（００３００）勢將通過在香港上市籌資４０億美元（約３１２億港
元），有望成為近年集資規模最大的新股。據報，美的計劃在香港發行４﹒９２億股Ｈ股，５％
作香港公開發售，９月９日至１２日在香港公開招股，擬以招股價範圍上限５４﹒８元定價。消
息指，公開發售部分孖展４４億元，超購２﹒３倍。
　　疊加中秋國慶等大節慶將至，消費料獲提振，今日家電股反彈，海爾智家（０６６９０）收
升３﹒４％，ＴＣＬ電子（０１０７０）漲逾３％，海信家電（００９２１）揚１％，創維集團
（００７５１）微升０﹒４％。
　　不過，Ａ股白酒股今日重挫，港股啤酒板塊多少受影響，百威亞太（０１８７６）全日跌
３﹒７％，青島啤酒（００１６８）軟０﹒７％，華潤啤酒（００２９１）守住０﹒２％升幅。
　　內地各大白酒品牌在今年中秋季加大了促銷力度，但業內反饋銷售同比普遍下降兩三成。行
業代表貴州茅台旗下２０２４年飛天５３度╱５００ｍｌ批發價，今日跌近人民幣２５００元大
關，多名白酒業分析師指出，如果需求增長滯後，價格壓力會進一步加大。
　
＊內房難救，存量房貸利率待降＊
　
　　中國樓市不振，拖累經濟恢復緩慢，市場寄望當局下調存量房貸利率，以減輕數百萬家庭的
借貸成本，從而刺激消費。《彭博》引述消息指當局最快本月下調，下調幅度或達５０個基點，
野村最新研報就認為，未來數月約有２５萬億元人民幣的存量房貸的利率將降息約４０個基點。
　　野村首席中國經濟學家陸挺在報告中稱，人行推出３０００億元人民幣保障性住房再貸款政
策已經四個月，額度近乎沒有動用過，地方政府在購買未售出和成品房屋方面也幾乎沒有任何進
展，遲交房問題未能得到有效解決，房地產行業仍處於低迷狀態。考慮到下半年將出現新的不利
因素導致經濟增長放緩加劇，預計中央最終將被迫充當「建造者」直接為那些已延遲的預售住宅
項目提供資金。
　　中信証券就指，雖然下調存量房貸利率有利於減輕借款人的還款壓力、遏制貸款早償趨勢，
但同時也會增大銀行息差壓力。如果存量房貸利率下調５０－１００個基點，商業銀行年利息收
入或將減少１０００億－３０００億元人民幣，對應息差下滑３－９個基點。因此，下調存量房
貸利率需要調降存款利率加以配合，而這可能帶動包含國債利率在內的廣譜利率中樞繼續「下台
階」。
　　內房如何救，仍左右為難，內房股今日亦左右搖擺，萬科企業（０２２０２）大股東、號稱
「中國最賺錢地鐵公司」的深圳地鐵集團公布２０２４年半年報，歸母淨利潤出現１０年來首次
虧損，虧損３７﹒９３億元，惠譽將萬科的發行人評級從「ＢＢ－」下調至「Ｂ＋」，評級展望
為負面，萬科微升０﹒７％。美的置業（０３９９０）升４﹒６％、龍湖（００９６０）升
２﹒９５％、中海外（００６８８）升０﹒７％，融創中國（０１９１８）及富力
（０２７７７）齊跌１％，遠洋（０３３７７）大跌１１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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