【數據解讀】藍佛安：受經濟、工業價格下降等制約，財收下降

《經濟通通訊社１３日專訊》財政部長藍佛安本周二（１０日）向全國人大常委會作《國務

院關於今年以來預算執行情況的報告》時表示，今年１－７月全國一般公共預算收入約１３﹒６

萬億元（人民幣．下同），同比下降２﹒６％；扣除去年前五個月中小微企業緩稅入庫抬高基數

、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１﹒２％左右。

從財政收入構成看，１－７月全國稅收收入約１１﹒１萬億元，同比下降５﹒４％；非稅收

入則增長１２％，規模約２﹒４萬億元。藍佛安指出，非稅收入中，國有資源資產有償使用收入

增長１２﹒４％，主要是地方多渠道盤活資產。

分財政收入級次看，１－７月中央一般公共預算收入５﹒９７萬億元，同比下降６﹒４％；

地方一般公共預算本級收入７﹒５９萬億元，增長０﹒６％。此外，１－７月地方土地出讓收入

約１﹒７８萬億元，同比下降２２﹒３％。

總體來說，藍佛安表示，２０２４年以來經濟運行總體平穩、穩中有進，為財政收入奠定了

基礎，但經濟恢復基礎尚不牢固，工業生產者出廠價格持續下降、去年政策翹尾減收等因素，都

對財政收入恢復形成制約。

下一步，財政部將提高財政政策效能，密切跟蹤預算執行和政策落實情況，建立健全推進落

實閉環管理機制。圍繞居民消費升級方向，落實和完善提振消費的財稅政策，深入實施推動大規

模設備更新和消費品以舊換新行動。此外，還要集中財力保障重點支出，堅持黨政機關過緊日子

不動搖，控一般、保重點。（ｌｃ）

