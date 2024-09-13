  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

13/09/2024 09:33

【數據解讀】藍佛安：受經濟、工業價格下降等制約，財收下降

　　《經濟通通訊社１３日專訊》財政部長藍佛安本周二（１０日）向全國人大常委會作《國務
院關於今年以來預算執行情況的報告》時表示，今年１－７月全國一般公共預算收入約１３﹒６
萬億元（人民幣．下同），同比下降２﹒６％；扣除去年前五個月中小微企業緩稅入庫抬高基數
、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長１﹒２％左右。
　　從財政收入構成看，１－７月全國稅收收入約１１﹒１萬億元，同比下降５﹒４％；非稅收
入則增長１２％，規模約２﹒４萬億元。藍佛安指出，非稅收入中，國有資源資產有償使用收入
增長１２﹒４％，主要是地方多渠道盤活資產。
　　分財政收入級次看，１－７月中央一般公共預算收入５﹒９７萬億元，同比下降６﹒４％；
地方一般公共預算本級收入７﹒５９萬億元，增長０﹒６％。此外，１－７月地方土地出讓收入
約１﹒７８萬億元，同比下降２２﹒３％。
　　總體來說，藍佛安表示，２０２４年以來經濟運行總體平穩、穩中有進，為財政收入奠定了
基礎，但經濟恢復基礎尚不牢固，工業生產者出廠價格持續下降、去年政策翹尾減收等因素，都
對財政收入恢復形成制約。
　　下一步，財政部將提高財政政策效能，密切跟蹤預算執行和政策落實情況，建立健全推進落
實閉環管理機制。圍繞居民消費升級方向，落實和完善提振消費的財稅政策，深入實施推動大規
模設備更新和消費品以舊換新行動。此外，還要集中財力保障重點支出，堅持黨政機關過緊日子
不動搖，控一般、保重點。（ｌｃ）

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金