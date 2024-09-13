【ＰｗＣ】中證監：普華永道對恒大審計程序失效，空地當現樓

《經濟通通訊社１３日專訊》中國證監會有關負責人今日詳細介紹了對普華永道作出行政處

罰的案件相關情況。前期，中證監對恒大地產２０１９年、２０２０年年報存在虛假記載、欺詐

發行公司債券等違法行為依法嚴肅作出行政處罰。普華永道是恒大地產上述期間的審計機構。

經查，普華永道在執行恒大地產２０１９年、２０２０年年報審計及債券發行服務過程中，

未勤勉盡責，違反多項審計準則，多項審計程序失效。

一是審計工作底稿失真，地產項目觀察中約８８％的記錄與實際執行情況不一致，底稿記錄

內容嚴重不可靠。

二是現場走訪程序失效，現場走訪認為符合交樓條件的樓盤大部分實際未竣工交付，部分至

證監會實地調查時仍未竣工交付，甚至是「一片空地」。

三是樣本選取範圍失控，任由恒大地產替換樣本，將恒大地產標注「不讓去」的地產項目排

除在走訪樣本之外。

四是文件檢查程序失靈，比如核驗無異常的交樓清單，實際上大量業主簽字確認日期晚於資

產負債表日。

五是復核程序失守，現場走訪程序復核工作流於形式，復核人員完全基於對現場走訪人員的

「信任」出具復核結論。

普華永道一方面未勤勉盡責，未正確判斷２０１９年、２０２０年度恒大地產總體收入確認

的實際情況，未對恒大地產財務數據異常情況保持合理職業懷疑，未有效識別恒大地產大金額、

高比例的財務造假，甚至對恒大地產財務造假跡象和動向「睜一只眼、閉一只眼」。

另一方面，普華永道出具標准無保留意見的審計報告，為５次債券發行出具保證財務數據真

實、准確、完整的聲明，屬於所製作、出具的文件有虛假記載的情形。（ｊｑ）

