【ＰｗＣ】普華永道遭中證監及財政部罰沒４﹒４１億，停業６個月

《經濟通通訊社１３日專訊》中國證監會、中國財政部公布對普華永道（港稱羅兵咸永道）

的處罰，兩部門合共罰沒４﹒４１億元（人民幣．下同），對普華永道警告、暫停經營業務６個

月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

中國證監會依法對普華永道恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，

沒收普華永道案涉期間全部業務收入２７７４萬元，對普華永道有違法業務收入的「沒一罰十」

、合計罰款２﹒７７４億元，對４次未收費債券發行審計服務每次按上限罰款５００萬元、合計

罰款２０００萬元，對普華永道罰沒款總計３﹒２５億元，接近中證監此前三年對５０多家次違

法違規會計師事務所的罰沒款總和。

財政部公布，自２０２４年１月起，財政部組織檢查組對普華永道中天會計師事務所及其廣

州分所的恒大地產集團有限公司審計項目執業質量開展了專項檢查。今天對普華永道做出行政處

罰決定，對普華永道涉及恒大地產２０１８年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款

共１﹒１６億元的行政處罰。同時，給予普華永道警告、暫停經營業務６個月、撤銷普華永道廣

州分所的行政處罰。



＊通過跨境審計監管合作機制配合香港調查羅兵咸永道＊



註冊會計師方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對恒大地產２０１８年至

２０２０年相關財務報表審計報告的４名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予

吊銷註冊會計師證書的處罰；依據相關管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智杰、陳君瑜

、盧玉捷、金瑩等７名參與編製恒大地產合並財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處

罰。

對於香港羅兵咸永道會計師事務所為中國恒大集團提供審計服務的有關責任，財政部將通過

跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務匯報局對相關違法行為進行調查處理。

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