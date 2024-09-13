【歐盟加稅】中歐電車談判，官媒：寧可談不成，核心利益絕不讓步

《經濟通通訊社１３日專訊》商務部部長王文濤近日將訪問歐洲，並於９月１９日與歐委會

執行副主席東布羅夫斯基斯舉行會談，就歐盟對華電動汽車反補貼案進行磋商。央視旗下微信公

眾號「玉淵譚天」引述接近談判的核心人士指，寧可談不成，中國在核心利益上也絕不讓一步。



核心人士表示，對於一些貿易摩擦案件，如果雙方以價格承諾等方式結案，固然是好的，但

是如果對方要價過高，無法達成預期結果也是正常的。無論談判是向左走還是向右走，中國維護

自身核心利益的決心不會變。

文章又引述數據指，中國在歐洲電動車領域的投資呈現出快速增長的趨勢。中國的電池製造

商已經在歐洲宣布了價值１７５億美元的投資，預計到２０３０年，中國企業在歐洲的工廠產能

將佔到歐洲總產能約２０％。歐洲想繼續有合作發展的空間，就需要取消對華加徵關稅，及早作

出正確的選擇。



＊部分車企提議低價承諾抵消關稅，遭歐盟拒絕＊



歐盟委員會上月預披露對中國電動車徵收反補貼稅終裁結果，將對電動車廠商加徵１７％至

３６％關稅。早前有部分車企提出「價格承諾」，即保證最低進口價格去抵消關稅，歐盟委員會

已表明拒絕接受。（ｒｙ）

