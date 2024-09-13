【聚焦數據】首８月廣東進出口近６萬億增１２﹒８％，超全國水平

《經濟通通訊社１３日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前８個月，廣東外貿進出口

５﹒９５萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長１２﹒８％，增速較全國平均水平快６﹒８

個百分點，佔全國比重２０﹒８％。其中，出口３﹒８８萬億元，增長１１﹒３％；進口

２﹒０７萬億元，增長１５﹒８％。

單看８月份，廣東進出口７８５４﹒３億元，增長６﹒２％，連續５個月保持正增長。其中

，出口５１４０﹒１億元，增長３﹒６％；進口２７１４﹒２億元，增長１１﹒５％。

民營企業增長較快，佔比超六成。前８個月，廣東民營企業進出口３﹒８萬億元，增長

１９﹒６％，增速快於廣東整體６﹒８個百分點，佔廣東外貿總值的６３﹒８％。同期，外商投

資企業進出口１﹒８４萬億元，增長２﹒５％，佔３１％；國有企業２９８８億元，增長

１﹒４％，佔５％。



＊船舶、電動車、集裝箱出口增長較快＊



另外，機電產品出口比重超六成，船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點表現更好。前８個月

，廣東機電產品出口增長１０﹒４％，佔廣東出口總值６４﹒８％。其中，傳統出口優勢商品手

機、自動數據處理設備及其零部件、家用電器分別增長１２﹒５％、１５﹒５％、１６﹒３％；

船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點保持較快增長，分別增長４７﹒６％、６８﹒２％和

１３３﹒１％。同期，出口勞動密集型產品增長１﹒６％，佔１４％；出口鋼材１０９２﹒７億

元，增長２﹒４倍。（ｒｙ）

