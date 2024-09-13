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AH股新聞

13/09/2024 11:03

【聚焦數據】首８月廣東進出口近６萬億增１２﹒８％，超全國水平

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前８個月，廣東外貿進出口
５﹒９５萬億元（人民幣．下同），較去年同期增長１２﹒８％，增速較全國平均水平快６﹒８
個百分點，佔全國比重２０﹒８％。其中，出口３﹒８８萬億元，增長１１﹒３％；進口
２﹒０７萬億元，增長１５﹒８％。
　　單看８月份，廣東進出口７８５４﹒３億元，增長６﹒２％，連續５個月保持正增長。其中
，出口５１４０﹒１億元，增長３﹒６％；進口２７１４﹒２億元，增長１１﹒５％。
　　民營企業增長較快，佔比超六成。前８個月，廣東民營企業進出口３﹒８萬億元，增長
１９﹒６％，增速快於廣東整體６﹒８個百分點，佔廣東外貿總值的６３﹒８％。同期，外商投
資企業進出口１﹒８４萬億元，增長２﹒５％，佔３１％；國有企業２９８８億元，增長
１﹒４％，佔５％。
　
＊船舶、電動車、集裝箱出口增長較快＊
　
　　另外，機電產品出口比重超六成，船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點表現更好。前８個月
，廣東機電產品出口增長１０﹒４％，佔廣東出口總值６４﹒８％。其中，傳統出口優勢商品手
機、自動數據處理設備及其零部件、家用電器分別增長１２﹒５％、１５﹒５％、１６﹒３％；
船舶、電動汽車、集裝箱等新增長點保持較快增長，分別增長４７﹒６％、６８﹒２％和
１３３﹒１％。同期，出口勞動密集型產品增長１﹒６％，佔１４％；出口鋼材１０９２﹒７億
元，增長２﹒４倍。（ｒｙ）

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