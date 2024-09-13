《中國要聞》福州一連鎖金店８家門店突然關閉，單店集資或超千萬

《經濟通通訊社１３日專訊》據《海峽都市報》報道，連鎖金店萊瑞金鈺（珠寶）近日爆雷

，其在福建福州的８家門店突然關閉。

此前，萊瑞金鈺門店以「黃金托管享高利息」吸引不少投資者，單店集納的投資款或超千萬

元（人民幣．下同）。投資者中不乏老年人，投資金額少則幾萬元，多則幾百萬元，而黃金托管

等業務已超出其經營範圍。目前，警方已介入調查。



＊老人被高額利息誘惑，員工也是受害者＊



報道指，萊瑞金鈺（珠寶）在福州共有王莊店、湖東店、東大店、西湖店、賢南商廈店、金

山店、融僑店、溫泉店等８家門店，目前均為關門狀態。

在萊瑞金鈺東大店購買了黃金的陳阿姨反映，自己前後加起來投資了３００萬。「店員跟我

介紹，按當日金價購買黃金後可托管，門店每個月會以現金的形式支付利息，利息在１４％左右

。到期後，每１００克黃金還可以額外送６克黃金。」

一位萊瑞珠寶員工表示，員工也是受害者，８家門店員工加起來也投資了兩千多萬。

據《第一幫幫團》引述萊瑞金鈺的工作人員稱，「大多是選擇老人，他們有閒錢，也會被高

額利息誘惑。」該工作人員說，前幾個月，有顧客想兌換現金被公司拖欠了幾天，而到今年８月

份，提取實物金、兌付現金的業務就徹底辦不了了。



＊經營範圍不包含黃金托管＊



工作人員透露，公司分為零售部門和業務部門，每家門店的大廳都有正規的黃金零售，後方

則有專門的接待人員負責向有投資意向的市民推銷「黃金托管」。

資料顯示，福州萊瑞金鈺珠寶有限公司成立於２０２２年，由福建萊瑞久諾珠寶有限公司百

分百持股，法定代表人均是同一人，經營範圍並不包含黃金托管等。

業內人士表示，黃金托管等歸屬金融投資理財範疇，屬特許經營活動，必須持牌經營，僅取

得營業執照而沒有獲得國家金融監管部門批准不得從事金融相關業務。（ｊｑ）

