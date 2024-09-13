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AH股新聞

13/09/2024 11:00

《中國要聞》多家銀行拍短劇，部分嵌入營銷信息或業務辦理鏈接

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《證券時報》報道，多家銀行正積極入局短劇爭奪流量密碼
。為吸引用戶在頁面上停留更多時間，時下熱門的短劇賽道，頻頻出現銀行的身影。
　
＊部分銀行在短劇中嵌入業務辦理鏈接＊
　
　　報道指，近期平安銀行（深：０００００１）信用卡中心推出的短劇《逆襲重回首富之巔》
宣告完結；平安銀行在Ｂ站帳號發布的《重生之我在霸總短劇裏當管家》播放量已超１０萬；招
商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）抖音帳號發布的多條短劇視頻點贊量破萬；民生銀
行（０１９８８）（滬：６０００１６）定製百集古裝短劇《千金策》即將於近日上線。
　　中小銀行也在嘗試該賽道。今年以來，網商銀行「小店生意經」的總播放量已經超過
３０００萬，每月都有百萬播放級、１０萬點贊級別的爆款視頻誕生。目前，網商銀行官方抖音
的粉絲數已經超過４００萬。
　　總體來看，多數銀行短劇內容聚焦於普及金融知識、金融消保宣傳、銀行產品營銷、品牌形
象宣傳等幾類，其中金融消保宣傳為銀行短劇主流內容。
　　此外，也有部分銀行在短劇中嵌入銀行產品營銷信息或業務辦理鏈接，包括在短劇中跟隨劇
情的走向，插入產品信息，並在短劇播放頁面設置相關金融產品或服務的跳轉鏈接，或是在評論
區展示營銷內容。
　
＊外包短劇製作費用１萬至５萬不等＊
　
　　報道引述某視頻製作公司相關負責人稱，該公司長期與銀行機構合作拍攝製作短視頻或短劇
。「目前有些銀行是自己製作短劇內容，但大多數銀行針對短劇製作是外包形式，視頻公司負責
拍攝、剪輯、腳本寫作等。」
　　該負責人提供的內部報價單顯示，製作一部創意視頻或短劇，包含拍攝、器材、工作人員、
後期剪輯包裝等環節在內的費用在１萬元至５萬元人民幣不等。
　　報道引述星圖金融研究院副院長薛洪言稱，銀行短劇製作成本是否能起到相應的轉化效果仍
待考證。相比傳統品牌宣傳模式，需要銀行搭建專業人才團隊，並投入更多資源，才能更好地觸
達用戶並取得成效。（ｊｑ）

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