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AH股新聞

13/09/2024 14:46

《中國房產》杭州２１億掛牌拱墅區兩宗用地，一地塊未設銷售限價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》杭州市今日發布國有建設用地使用權掛牌出讓公告，擬採用掛
牌方式出讓拱墅區兩宗地塊，地塊起始總價約２１﹒１４億元（人民幣．下同），地塊將於１０
月１５日交易。本次掛牌出讓宗地實行自由競價，按照價高者得的原則確定競得人。
　
＊石橋單元地塊是拱墅區首宗未設新房限價的地塊＊
　
　　具體而言，拱墅區石橋單元ＧＳ１３０２０３－２４地塊東至華中路，南至康寧街，西至水
車港，北至太公街。該地塊出讓面積１７７８７平方米，出讓地上建築面積３９１３１﹒４平方
米，用途為住宅（設配套公建）用地，該地塊起始總價６０８８５萬元，折合起始樓面價
１５５５９元╱平方米。
　　地塊出讓須知顯示，地塊實行自由競價，按照「價高者得」的原則確定競得人，且未設置新
房銷售限價。該地塊是拱墅區首宗未設置新房限價的地塊。
　　拱墅區康橋單元ＧＳ１２０１０３－０７地塊東至麗水北路，南至規劃朱家壩路，西至規劃
康朱路，北至規劃碼頭南路。該地塊出讓面積４２７５１平方米，出讓地上建築面積
８９７７７﹒１平方米，用途為住宅（設配套公建）用地，該地塊起始總價１５０４９４萬元，
折合起始樓面價１６７６３元╱平方米。
　　地塊出讓須知顯示，上述地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高於３０２００元╱平方米，且
毛坯銷售最高單價不高於３３２２０元╱平方米。如實施裝修銷售的，裝修價格不高於３５００
元╱平方米。
　
＊杭州主城區現有三宗地塊取消新房現價＊
　
　　據了解，杭州主城區的新房限價正在逐步調整。上述拱墅區石橋單元地塊是杭州主城區第三
宗取消新房限價的地塊。
　　公開信息顯示，今年６月２８日，杭州掛牌濱江區長河單元ＢＪ０５０２０１－７３、７４
地塊成為杭州主城區首宗取消新房限價的地塊；隨後的８月３０日，杭州掛牌上城區丁橋單元
ＪＧ０４０５－０３ｂ地塊為主城區第二宗取消新房限價的地塊。（ｊｑ）

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