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AH股新聞

13/09/2024 08:56

《中國要聞》習近平：各地區各部門要抓好經濟工作，完成全年目標

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家主席習近平１２日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動
黃河流域生態保護和高質量發展座談會。習近平強調，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央關於
經濟工作的部署和各項重大舉措，抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成全年經濟社會發展
目標任務。要深度參與全國統一大市場建設，堅決破除各種形式的地方保護主義。深化國資國企
改革，全面落實促進民營經濟發展壯大的政策舉措。完善交通、能源、水利等跨省區重大基礎設
施體系，推進新型基礎設施建設。
　
＊開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面＊
　
　　習近平表示，堅持生態優先、綠色發展，堅持量水而行、節水優先，堅持因地制宜、分類施
策，堅持統籌謀劃、協同推進，促進全流域生態保護上新台階、綠色轉型有新進展、高質量發展
有新成效、人民群眾生活有新改善，開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面。　
　　要推動發展方式全面綠色轉型，建設特色優勢現代產業體系。毫不放鬆抓好糧食和重要農產
品生產，強化農業科技和裝備支撐，發展農業適度規模經營，因地制宜發展特色優勢農業。大力
發展綠色低碳經濟，有序推進大型風電光伏基地和電力外送通道規劃建設，加快重點行業清潔能
源替代。著力提高產業科技創新能力，推動重點行業節能降碳改造和設備更新，壯大戰略性新興
產業、先進制造業集群，因地制宜發展新質生產力。（ｃｔ）

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