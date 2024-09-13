《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒０９％，白酒股大跌地產逆市升

《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股今早小幅高開，其後震盪回落，白酒、鋰礦及電池跌幅靠

前，三大指數齊翻綠。滬綜指繼續徘徊二千七，半日收跌０﹒０９％，報２７１４﹒７７點，深

成指同跌０﹒０９％，創業板指軟０﹒１２％。

兩市半日成交３２４１億元（人民幣．下同），較上日（１２日）微增２億元或０﹒０６％

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＊貴州茅台失守１３００，五糧液股價四年低＊



內地面臨通縮風險，分析預計內需持續疲軟衝擊經濟，全年ＧＤＰ要保５％有困難。國家主

席習近平周四在一個座談會上強調，各地區各部門要抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成

全年經濟社會發展目標任務。

中秋國慶雙節臨近，白酒銷情卻遇冷，消費旺季不旺，業內龍頭股價添壓。今日貴州茅台

（滬：６００５１９）失守１３００大關，股價續創近兩年來新低，半日收挫２﹒６％。五糧液

（深：０００８５８）亦跌２﹒８％，創２０２０年４月以來新低。山西汾酒

（滬：６００８０９）跌２﹒７％，古井貢酒（深：０００５９６）跌２﹒２％，捨得酒業

（滬：６００７０２）軟１﹒９％，股價均創出近四年低位。

另岩石股份（滬：６００６９６）受公司實控人被採強制措施消息影響，連續兩日跌停。

至於上漲板塊方面，地產股半日升１﹒２％，中交地產（深：０００７３６）漲停，深振業

Ａ（深：０００００６）升近４％，深深房Ａ（深：００００２９）升２﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２％。黃金股受金價上揚帶動，曉程科技（深：３００１３９）飆

６﹒７％，赤峰黃金（滬：６００９８８）升４﹒６％，山東黃金（滬：６００５４７）、中金

黃金（滬：６００４８９）均升逾３﹒５％。（ｒｙ）

