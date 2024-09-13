《Ａ股行情》中秋假前滬指收跌０﹒５％險守二千七，全周累挫２％

《經濟通通訊社１３日專訊》內地中秋假期前最後一個交易日，Ａ股打響二千七守衛戰。外

圍造好情況下，滬綜指今早小幅高開，但未到中午升勢已經消融，午後一度挫至２７０３點左右

，刷新今年２月以來新低。滬綜指最終全日收跌０﹒４８％，報２７０４﹒０９點，險守二千七

；深成指跌０﹒８８％，創業板指更跌１﹒０７％。白酒、華為海思、固態電池概念領跌，房地

產、保險股現反彈。

兩市成交額５２４７億元（人民幣．下同），較上日回升９１億元或１﹒８％。

本周有多項關鍵經濟數據發布，其中，８月ＣＰＩ同比季節性上升，並創六個月最大升幅，

但仍遜於預期；ＰＰＩ受市場需求不足以及部分大宗商品價格下行等影響，同比降幅擴大，創四

個月最大降幅。至於８月出口數據表現亮眼，但進口同比增幅則再受弱內需掣肘，不及市場預期

。

種種跡象反映疲軟內需衝擊經濟，多家機構表明不看好中國能完成全年ＧＤＰ增長目標。分

析人士認為，通縮依然是中國經濟面臨的一大風險，宏觀政策加力刻不容緩，財政和貨幣政策要

更加積極主動應對。

股市方面，除周二（１０日）Ａ股微升０﹒３％，其餘日子均跌跌不休，全周累挫２﹒２％

，屬連跌四周。



＊茅台旺季價跌，股價單日挫２﹒３％＊



消費低迷下，原本屬送禮佳品的高端白酒在中秋節「遇冷」。儘管各大白酒品牌在今年

中秋季加大了促銷力度，但業內反饋銷售同比下降兩三成是普遍現象。行業龍頭貴州茅台

（滬：６００５１９）盤中跌穿１３００元，全日跌２﹒３％；彭博匯總歷史數據顯示，此為茅

台歷年來中秋節前最後一個交易日最差的股價表現。

今日酒價數據顯示，２０２４年飛天茅台５３度╱５００ｍｌ批發價今日報價２５３５元╱

瓶，較昨日下跌１５元，已經逼近２５００元大關。多名白酒業分析師指出，如果需求增長滯後

，價格壓力會進一步加大。

白酒集體走挫，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）收跌４﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）跌３﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）跌近３％，古井貢酒

（深：０００５９６）軟２﹒９％，水井坊（滬：６００７７９）亦跌２﹒８％。

另外，因中秋假期安排，Ａ股９月１５日至９月１７日休市，９月１８日起開市；港股９月

１８日休市一天，９月１９日恢復交易。滬、深股通（北向）、港股通（南向）９月１５日至

１８日關閉，９月１９日起恢復服務。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１５９﹒２５ －０﹒４２

上證綜合指數 ２７０４﹒０９ －０﹒４８ ２２７８﹒１９

上證Ａ股指數 ２８３４﹒０１ －０﹒４８

深證成份指數 ７９８３﹒５５ －０﹒８８ ２９６９﹒４１

深圳創業板指數 １５３５﹒１７ －１﹒０７

上證Ｂ股指數 ２２９﹒２３ －０﹒０７ ０﹒６１

深證Ｂ股指數 １０３２﹒０６ －０﹒４４ ０﹒３９

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