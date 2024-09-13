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AH股新聞

13/09/2024 15:05

《Ａ股行情》中秋假前滬指收跌０﹒５％險守二千七，全周累挫２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地中秋假期前最後一個交易日，Ａ股打響二千七守衛戰。外
圍造好情況下，滬綜指今早小幅高開，但未到中午升勢已經消融，午後一度挫至２７０３點左右
，刷新今年２月以來新低。滬綜指最終全日收跌０﹒４８％，報２７０４﹒０９點，險守二千七
；深成指跌０﹒８８％，創業板指更跌１﹒０７％。白酒、華為海思、固態電池概念領跌，房地
產、保險股現反彈。
　　兩市成交額５２４７億元（人民幣．下同），較上日回升９１億元或１﹒８％。
　　本周有多項關鍵經濟數據發布，其中，８月ＣＰＩ同比季節性上升，並創六個月最大升幅，
但仍遜於預期；ＰＰＩ受市場需求不足以及部分大宗商品價格下行等影響，同比降幅擴大，創四
個月最大降幅。至於８月出口數據表現亮眼，但進口同比增幅則再受弱內需掣肘，不及市場預期

　　種種跡象反映疲軟內需衝擊經濟，多家機構表明不看好中國能完成全年ＧＤＰ增長目標。分
析人士認為，通縮依然是中國經濟面臨的一大風險，宏觀政策加力刻不容緩，財政和貨幣政策要
更加積極主動應對。
　　股市方面，除周二（１０日）Ａ股微升０﹒３％，其餘日子均跌跌不休，全周累挫２﹒２％
，屬連跌四周。
　
＊茅台旺季價跌，股價單日挫２﹒３％＊
　
　　消費低迷下，原本屬送禮佳品的高端白酒在中秋節「遇冷」。儘管各大白酒品牌在今年
中秋季加大了促銷力度，但業內反饋銷售同比下降兩三成是普遍現象。行業龍頭貴州茅台
（滬：６００５１９）盤中跌穿１３００元，全日跌２﹒３％；彭博匯總歷史數據顯示，此為茅
台歷年來中秋節前最後一個交易日最差的股價表現。
　　今日酒價數據顯示，２０２４年飛天茅台５３度╱５００ｍｌ批發價今日報價２５３５元╱
瓶，較昨日下跌１５元，已經逼近２５００元大關。多名白酒業分析師指出，如果需求增長滯後
，價格壓力會進一步加大。
　　白酒集體走挫，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）收跌４﹒５％，五糧液
（深：０００８５８）跌３﹒７％，今世緣（滬：６０３３６９）跌近３％，古井貢酒
（深：０００５９６）軟２﹒９％，水井坊（滬：６００７７９）亦跌２﹒８％。
　　另外，因中秋假期安排，Ａ股９月１５日至９月１７日休市，９月１８日起開市；港股９月
１８日休市一天，９月１９日恢復交易。滬、深股通（北向）、港股通（南向）９月１５日至
１８日關閉，９月１９日起恢復服務。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１５９﹒２５　－０﹒４２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７０４﹒０９　－０﹒４８　　　　２２７８﹒１９　　
　　上證Ａ股指數　　２８３４﹒０１　－０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　７９８３﹒５５　－０﹒８８　　　　２９６９﹒４１　　
　　深圳創業板指數　１５３５﹒１７　－１﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２９﹒２３　　－０﹒０７　　　　　０﹒６１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０３２﹒０６　－０﹒４４　　　　　０﹒３９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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